BMW X5 et X6 2024 : plus de puissance et d’autonomie électrique

BMW modernise ses deux VUS intermédiaires pour 2024 en guise de mise à jour de milieu de cycle. Le classique X5 ainsi que le X6 "coupé" profitent tous les deux d’un design rafraîchi, de motorisations améliorées et de nouvelles technologies qui améliorent l’expérience à bord.

La gamme est également revue, ce qui donne lieu à de nouvelles appellations. Notez que la production à l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, démarrera en avril, mais BMW n’a pour l’instant pas donné de détails sur les modèles X5 M et X6 M de haute performance, qui suivront ultérieurement.

Plus illuminé

Le faciès du BMW X5 2024 adopte des pare-chocs, des phares et une calandre redessinés. Cette dernière peut être illuminée (en option) pour la première fois. L’activation se fait à l’ouverture d’une portière et le conducteur peut l’éteindre s’il le désire via l’écran de bord.

Photo: BMW

À l’arrière, les feux ont une nouvelle signature et des contours plus définis grâce à l'utilisation de la fibre optique. Il est également possible de donner plus de style au véhicule en ajoutant l’ensemble M Sport (celui-ci est maintenant inclus de série sur le X6, tout comme les jupes latérales).

Sur les versions haut de gamme M60i (anciennement M50i), la calandre arbore des barres doubles et un logo M, les coques de rétroviseurs sont en noir lustré et l’échappement quadruple témoigne de la force du V8. Avec l’ensemble M Sport Pro, des garnitures foncées, un échappement sport et des freins sport avec étriers bleus ou rouges sont ajoutés.

Photo: BMW

Soulignons par ailleurs le nouveau design des jantes (diamètre de 20 à 22 pouces) et les six nouvelles couleurs de carrosserie qui figurent au menu, dont Bleu marina pour le X5 M60i et Vert Île de Man pour le X6 M60i. Sans oublier les quelque 40 teintes spéciales de la gamme BMW Individual.

Interface dernier cri

À l’intérieur, on retrouve la nouvelle dalle numérique courbée comme dans les autres récents modèles de BMW. Elle jumèle une instrumentation de 12,3 pouces avec un écran central tactile de 14,9 pouces. Ce dernier est propulsé par le système d’infodivertissement iDrive 8, plus rapide et offrant une présentation qui se rapproche davantage d’un téléphone intelligent. Aussi, l’assistant vocal qui l’accompagne est maintenant plus intelligent et capable d’apprendre les habitudes du conducteur, tandis que le système de navigation bénéficie dorénavant de la réalité augmentée.

Photo: BMW

Les bouches d’air sont amincies et la planche de bord intègre du côté droit une nouvelle barre de lumière faisant partie de l’éclairage ambiant (15 couleurs disponibles). Sur la console, on note des commandes tactiles additionnelles et un nouveau sélecteur de vitesses de type interrupteur au design cristallin. Des sièges sport sont inclus de série tant dans le X5 que dans le X6, mais il est également possible de se procurer des sièges confort avec ventilation et massage.

Motorisations plus musclées

Les BMW X5 xDrive40i et X6 xDrive40i 2024 comptent sur un moteur à 6 cylindres de 3 litres dont la puissance augmente de 335 à 375 chevaux et le couple, de 332 à 383 lb-pi (398 lb-pi avec l’apport du système hybride léger de 48 volts). Officiellement, ils accélèrent de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

Photo: BMW

Le moteur électrique d’appoint, installé à même la boîte Steptronic à huit rapports fraîchement optimisée, se retrouve aussi dans les X5 M60i et X6 M60i. BMW assure que leur V8 biturbo de 4,4 litres a été également retravaillé. Mais cela ne se reflète toutefois pas sur papier, car la puissance de 523 chevaux, le couple de 553 lb-pi et le temps d’accélération de 4,3 secondes ne changent pas.

En passant, avec l’ensemble M Sport, une fonction Sprint permet de gagner momentanément de la vitesse en réglant la transmission au plus bas rapport possible tout en profitant de l’assistance électrique.

N’oublions surtout pas le modèle hybride rechargeable X5 xDrive50e (anciennement xDrive45e). Celui-ci passe de 389 à 483 chevaux et de 443 à 516 lb-pi de couple, notamment grâce à un moteur électrique plus puissant, de quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. En même temps, son autonomie en mode électrique atteint maintenant 64 km au lieu de 50 km (selon les estimations de BMW basées sur la méthode de calcul de l’EPA). Merci à la batterie, dont la capacité utilisable a été accrue de près de 25% pour s’élever à 25,7 kWh.

Photo: BMW

Quoi d’autre? Eh bien, le système de stationnement assisté été amélioré (on peut même contrôler les manœuvres à partir de l’extérieur du véhicule via un iPhone), tandis que sur l’autoroute, un nouvel assistant de conduite permet de relâcher le volant jusqu’à une vitesse de 130 km/h, à condition bien sûr de garder son attention droit devant.

Inflation oblige, les prix canadiens des BMW X5 et X6 2024 débutent respectivement à 86 000 $ et 92 000 $. Mais ils peuvent grimper jusqu’à 105 000 $ et 108 000 $ en version M60i. Quant au X5 hybride rechargeable, il faudra payer au minimum 90 500 $, toujours en ajoutant les frais de transport et de préparation. Évidemment, pas de rabais du gouvernement!

En vidéo : Essai routier du BMW iX M60 2023