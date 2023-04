Combien coûte… le Toyota Tundra 2023?

Après 15 ans sans grands changements, le Toyota Tundra s’est renouvelé en 2022. La nouvelle itération retire le V8 de 5,7 litres et le remplace par trois moteurs.

« Toyota a énormément raffiné son Tundra. On a offert beaucoup plus de versions dès 2022 par rapport à la précédente génération. On est allé jouer dans le monde du luxe avec une gamme de plus en plus luxueuse, confortable et raffinée », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Trois mécaniques

Les versions d’entrée de gamme ont droit à un moteur V6 3,5 litres biturbo qui génère 348 chevaux et 405 lb-pi de couple. Les modèles huppés réutilisent le même moulin, mais avec une puissance qui grimpe à 389 chevaux et 479 lb-pi.

Photo: Le Guide de l'auto

Sinon, la mouture hybride, qui exploite un V6 jumelé à un moteur électrique, développe 437 chevaux et un couple impressionnant de 583 lb-pi. La consommation d’essence oscille entre 11 et 11,5 L/100 km, remarque l’expert.

Beaucoup de versions

La cabine simple ne figure plus au menu, faute de ventes. Le consommateur pourra choisir entre une cabine double ou CrewMax à quatre portières. Trois longueurs de caisses sont également disponibles : 5,5 pieds, 6,5 pieds et 8 pieds.

Photo: Toyota

Sur le plan du remorquage, la variante hybride peut tirer jusqu’à 11 170 lb. Le modèle de base SR, quant à lui, peut tracter jusqu’à 8 289 lb. Sinon, le Tundra se commercialise sous plusieurs déclinaisons : SR, SR5, Limited, Platinum et Capstone. Plusieurs peuvent recevoir des ensembles TRD (Hors route, Pro, Sport).

Modernisé

« On constate que c’est beaucoup plus moderne que par le passé, mais ce n’est pas aussi joli que ce que va proposer la compétition américaine », remarque Antoine. Il poursuit en notant la finition « plastique », et que le comportement routier n’est pas aussi confortable que ses concurrents.

Photo: Guillaume Rivard

« Ça brasse un peu au niveau des suspensions. On voit qu’on n’a pas travaillé le tout pour une conduite particulièrement confortable », conclut l’expert.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Toyota Tundra 2023… et dévoile sa gamme de prix!