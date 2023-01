En vidéo : Le Guide de l'auto teste et remorque avec le Toyota Tundra 2023

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Toyota Tundra 2023 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

14 ans plus tard, en 2022, la camionnette entamait sa troisième génération avec une esthétique actualisée, des technologies modernisées et le retrait du moteur V8 5,7 litres.

V6 biturbo au menu

« Avec la nouvelle camionnette Tundra, Toyota propose trois configurations mécaniques », explique Antoine. Les modèles à essence équipent un V6 3,5 turbocompressé qui développe 345 chevaux et 405 lb-pi de couple à bord des versions de base. Ces données montent respectivement à 389 et 479 dans les moutures plus huppées.

L’hybride emploie le même groupe motopropulseur, mais ajoute un moteur électrique, ce qui fait grimper la cavalerie à 437 chevaux et le couple à 583 lb-pi. « Il faut savoir que c’est le couple le plus élevé que l’on puisse obtenir dans un camion 1500 en ce moment », poursuit-il.

Conduite agréable

Sur la route, le chroniqueur note la rigidité du châssis, mais aussi la conduite bien plus intéressante que par le passé. « On a une boîte automatique à dix rapports qui fait un travail drôlement plus impressionnant que l’ancienne transmission à six vitesses qui était rendue complètement vétuste ».

La direction est précise et les sièges sont confortables. En revanche, la finition de l’habitacle n’atteint pas la qualité des américains.

« Conduire le Tundra en mode hybride — en milieu urbain —, et d’uniquement entendre la sonorité du moteur électrique avec ce petit cillement propre à Toyota… c’est particulier », mentionne Antoine.

Remorque plus de 11 000 lb

Grâce à son nouveau châssis, le Tundra peut tirer jusqu’à 11 180 lb. « Par contre, c’est moins que le Ford F-150 à motorisation hybride – la version PowerBoost — avec laquelle on peut remorquer 12 700 lb », précise le chroniqueur.

Pour les besoins de l’exercice, Antoine a attaché une remorque avec une charge de 6 400 lb. Au chapitre de la consommation, elle est passée de 13 L/100 km à 25 L/100 km. « Pourtant, le camion ne semble pas forcer, mais dans les faits, il travaille fort », remarque-t-il.

