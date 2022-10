Comment trouvez-vous la mécanique hybride du Toyota Tundra?

Je possède une camionnette pleine grandeur et sa consommation d’essence commence à m’exaspérer. J’ai vu que Toyota proposait une mécanique hybride avec son nouveau Tundra. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Félix,

Pour 2022, Toyota a renouvelé son Tundra. L’arrivée d’une nouvelle génération était très attendue. Rappelons que l’ancien modèle est demeuré sur le marché pendant près d’une quinzaine d’années. C’est très long.

Parmi les nouveautés marquantes du nouveau modèle, soulignons l’avènement de la technologie hybride. Depuis le tournant des années 2000, Toyota commercialise des véhicules hybrides, mais n’avait jamais jumelé cette technologie à une camionnette. En fait, Ford a devancé Toyota en commercialisant le F-150 PowerBoost dès 2021.

Chez Toyota, on combine un moteur V6 turbocompressé de 3,5 litres à un petit moteur électrique jumelé à une batterie de 1,9 kWh. Le tout développe une puissance de 437 chevaux et 583 livres-pied. Cette mécanique ne manque pas d’aplomb, là n’est pas la question. Le rendement est intéressant et on ne s’ennuie assurément pas de l’ancien moteur V8.

Toutefois, cet automne, nous avons mis à l’essai le Tundra hybride à l’essai sur une distance de plus de 1 100 kilomètres. Au terme de notre essai, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 13,4 L/100 km. Voilà qui est un peu décevant. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une consommation combinée de 11,7 L/100 km. L’écart est significatif et on se l’explique mal étant donné que nous n’avons pas remorqué avec le véhicule ni transporté de lourdes charges sur de longues distances.

En septembre de l’année dernière, nous avions mis à l’essai le F-150 avec la mécanique PowerBoost. Après avoir parcouru plus de 1 300 kilomètres à son volant, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 10,8 L/100 km. À titre indicatif, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 10,2 L/100 km en conduite combinée. Voilà qui est plus intéressant.

En revanche, malgré une consommation impressionnante, nous ne sommes pas en mesure de vous recommander le F-150 à moteur PowerBoost étant donné qu’il a connu de nombreuses ratées sur le plan de la fiabilité. Cela étant, nous ne sommes pas non plus à l’aise de vous conseiller les yeux fermés le Tundra hybride. Bien que Toyota profite d’une grande réputation de fiabilité générale, cette technologie est nouvelle et n’a pas encore fait ses preuves.

En bref, à moins d’être capable de vivre avec le risque de la fiabilité, on vous invite à patienter encore un peu.