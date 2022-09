SVH Tundar : une copie chinoise du Toyota Tundra devenue risée

Voici un autre bel exemple d’un constructeur chinois qui tente de reproduire un véhicule étranger mais échoue lamentablement. Oh, certes, il y a des exceptions, mais dans ce cas-ci, le résultat est tellement ridicule qu’il fallait vous en parler.

Sino Vehicle Hub Co. (SVH) s’apprête à commercialiser une camionnette qu’aucun consommateur nord-américain ne voudrait acheter. Appelée « Tundar », elle se calque sur le Toyota Tundra de nouvelle génération visiblement dans le but d’ajouter de la robustesse à sa vocation de véhicule compact urbain.

La calandre d’apparence très similaire, incluant le contour chromé et la base qui se fond dans le pare-chocs, occupe presque tout le devant du camion. On ne parle plus d’architecture mais plutôt de caricature. Les phares sont copiés également, jusqu’à l’ouverture qui se trouve en-dessous.

Photo: SVH

À l’arrière, non seulement les feux et le hayon sont une imitation, mais SVH n’a même pas pris la peine de changer le nom « TUNDRA » qui y apparaît.

Entre les deux extrémités du véhicule, ça ne s’améliore pas, au contraire. La cabine haute et droite lui donne une silhouette et des proportions d’ensemble complètement loufoques, une impression accentuée par les minuscules roues de 13 pouces et le profil peu agressif des pneus, clairement conçus pour ne pas sortir des routes asphaltées.

Photo: SVH

De surcroît, les barres tubulaires qui surplombent la caisse n’ont aucunement l’objectif de fournir une protection en cas de renversement et visent plutôt à maintenir en place le chargement dans la caisse, bien qu’on ignore la capacité du Tundar.

Quant au moteur, vous imaginez bien que SVH n’a pas installé un V6 biturbo de 389 chevaux et 479 livres-pied de couple sous le capot comme Toyota l’a fait dans le nouveau Tundra. À la place, on retrouve un petit moteur atmosphérique d’un litre seulement, capable d’atteindre une vitesse maximale tout juste inférieure à 100 km/h. Et pour le remorquage, on repassera.

Photo: SVH

L’intérieur ne tente pas de copier le beau décor de la camionnette japonaise et se veut beaucoup plus rudimentaire et bon marché. Soulignons tout de même l’interface numérique derrière le volant.

On vous laisse avec une vidéo du vrai Toyota Tundra où notre journaliste Louis-Philippe Dubé présente toutes les principales caractéristiques du modèle de nouvelle génération :