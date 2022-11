Quelle camionnette à moteur V6 devrais-je acheter?

Je possède un Ram 1500 Hemi 2018. Je désire le remplacer par une camionnette à moteur V6 qui saura être robuste. Je parcours 300 kilomètres par semaine sur des chemins non asphaltés.

Bonjour André,

Sachez d’emblée que General Motors ne propose plus de camionnette à moteur V6. Il ne reste que le duo Silverado et Sierra à moteur à six cylindres en ligne de 3,0 L Duramax. Or, avec le prix actuel du litre de diesel qui atteint des sommets, on se garde une petite gêne.

Du côté de chez Stellantis, vous n’êtes sûrement pas sans savoir que Ram propose un moteur V6 de 3,6 L. Si vous appréciez votre camionnette actuelle dans son ensemble que vous êtes prêt à sacrifier les performances, la douceur du V8 et la capacité de remorquage, un Ram 1500 à moteur V6 Pentastar pourrait représenter une alternative intéressante.

En ce qui concerne le Ford F-150, pas moins de trois V6 sont offerts. En plus du moteur de base qui est le V6 de 3,3 L, le constructeur américain offre également deux moteurs V6 EcoBoost de 2,7 L et 3,5 L. Si vous n’avez pas besoin de remorquer de lourdes charges et que vous surveillez de près la consommation de carburant, le moteur V6 EcoBoost de 2,7 L pourrait s’avérer le choix le plus sensé.

Le nouveau Toyota Tundra pourrait également être à considérer, mais nous préférons qu’il fasse ses preuves avant de vous le recommander.

En terminant, si vous n’avez pas absolument besoin d’une camionnette pleine grandeur, sachez que Toyota et Nissan continuent d’offrir un moteur V6 avec les Tacoma et Frontier. Il s’agit de camionnettes capables, fiables et robustes qui sauront vous plaire tout dépendant de vos besoins. Mais attention, il faut mettre une croix sur le raffinement si vous optez pour un Tacoma!

