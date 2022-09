Chevrolet Silverado HD 2024 : plus de technologies et un diesel plus musclé

Chevrolet a dévoilé aujourd’hui le nouveau Silverado HD 2024, qui entrera en production à l’usine d’Oshawa et arrivera sur le marché dans la première moitié de 2023. Plusieurs des changements qu’il reçoit reflètent ceux apportés au Silverado 1500.

L’objectif de la compagnie, d’après ce que nous a dit le vice-président Scott Bell, était de faciliter la vie des conducteurs qui doivent remorquer et effectuer de gros travaux. C’est pour cette raison que le camion se dote de nouvelles technologies et d’un moteur diesel plus musclé.

V8 Duramax amélioré

Si le V8 à essence de 6,6 litres demeure inchangé pour 2024, ce n’est pas le cas du V8 turbodiesel Duramax de 6,6 litres. Celui-ci génère maintenant 470 chevaux (+25) et 975 livres-pied (+65), avec une augmentation de 25% du couple disponible à bas régime pour des manœuvres encore plus simples et douces à basse vitesse ou dans les côtes. Sa capacité de remorquage maximale s’élève à 22 500 livres.

Photo: General Motors

De plus, une version améliorée de la boîte automatique Allison à 10 rapports, permettant un freinage moteur plus efficace, sera incluse de série avec les deux moteurs. Rappelons qu’une boîte à six rapports accompagne présentement le V8 à essence. Par conséquent, le poids nominal brut du véhicule avec remorque augmente de 24 000 à 26 000 livres. Puis, pour être certain de ne pas dépasser cette limite, Chevrolet ajoute des capteurs qui viendront alerter le conducteur le cas échéant.

Cette technologie n’est pas la seule nouveauté pratique pour 2024, évidemment. Mentionnons le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte d’angle mort qui tiennent compte tous les deux de la remorque attachée derrière le camion, de même que la vue transparente de remorque qui fonctionne aussi avec les attelages à sellette et à col de cygne.

Photo: General Motors

Nouveau look

Pour 2024, le Silverado HD adopte une devanture modernisée, notamment des phares retravaillés et positionnés plus près des coins pour accentuer l’impression de largeur, de concert avec la calandre redessinée elle aussi. Des crochets de remorquage s’ajoutent de série et l’inscription « CHEVROLET » apparaît sur l’écope du capot, tandis que six nouvelles couleurs de carrosserie se joignent à la palette. De nouveaux choix de jantes sont aussi disponibles.

Parlant d’ajouts, la gamme comptera deux versions supplémentaires : ZR2 et High Country Édition Minuit. La première suit l’exemple du Silverado 1500 ZR2, mais les détails et les images ne viendront que plus tard. Quant à la seconde, elle se positionne au sommet de l’échelle en offrant une apparence assombrie, marquée par du chrome noir et d’autres touches noires.

Photo: General Motors

Bon vent de fraîcheur dans la cabine

Finalement, le Silverado HD 2024 a droit à une cabine beaucoup plus raffinée et à la fine pointe de la technologie. Les versions LT et supérieures reçoivent un écran central de 13,4 pouces orienté vers le conducteur et une instrumentation numérique de 12,3 pouces. L’Assistant Google ainsi que Google Maps font partie intégrante du système multimédia.

Un chargeur sans fil pour téléphone est intégré dans la console centrale redessinée. Chevrolet note que certaines commandes ont été repensées pour une utilisation plus conviviale et que le rangement un peu partout dans la cabine est maintenant plus généreux, ce qui est toujours une bonne nouvelle.

Les prix ainsi que d’autres détails sur le Chevrolet Silverado HD 2024 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente l’an prochain. À titre indicatif, le modèle 2023 se vend actuellement à partir de 59 248 $ incluant les frais de transport et de préparation.