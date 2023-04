Au tour du Chevrolet Silverado HD de recevoir le traitement ZR2

C’était inévitable : Chevrolet bonifie la gamme du Silverado HD, qui profite déjà de nombreuses améliorations pour 2024, en ajoutant une version ZR2 axée sur la conduite hors route, à l’instar du Silverado 1500 et du Colorado.

Un Silverado HD ZR2 Bison encore plus redoutable, développé avec l’aide du préparateur American Expedition Vehicles (AEV) et doté de composantes exclusives, figure aussi au menu.

Offertes uniquement en configuration 2500 à cabine multiplaces, ces camionnettes peuvent renfermer le V8 à essence de 6,6 litres ou le V8 Duramax turbodiesel de 6,6 litres. Le premier permet de transporter les charges les plus lourdes dans la caisse, soit 3 397 livres, tandis que le second procure une capacité de remorquage maximale, établie à 18 500 livres.

Photo: Chevrolet

Comme il se doit, une grosse calandre propre aux modèles ZR2 domine la partie avant. Les ailes arborent des moulures différentes avec garde-boue intégré, la suspension est relevée de 38 mm (avant et arrière) en employant les excellents amortisseurs DSSV de Multimatic, sans parler des bras redessinés à l’avant, et de plus grosses plaques de protection couvrent le soubassement.

Soulignons également les pneus Goodyear Wrangler Territory MT de 35 pouces montés sur des roues de 18 pouces, mais surtout le nouveau mode de conduite Hors route qui adapte les réglages de l’ABS, de l’antipatinage et de l’antidérapage, la réaction de l’accélérateur et les passages de la boîte automatique pour des performances optimales loin des sentiers battus.

Photo: Chevrolet

Tel que mentionné plus tôt, le Silverado HD ZR2 Bison fait encore mieux. C'est lui en rouge sur les images, en passant. Outre ses insignes spéciaux, on le reconnaît par ses jantes exclusives au fini noir lustré, ses pare-chocs retravaillés en acier estampé qui donnent de meilleurs angles d’approche et de sortie (celui à l’avant permet l’installation d’un treuil), de même que des plaques de protection en acier estampé sous un plus grand nombre d’organes vitaux.

Quant à l’habitacle, qui reprend les nouveautés apportées au Silverado HD pour l’année-modèle 2024, divers accents foncés s’agencent avec les surfaces en cuir noir et gris. Précisons que Chevrolet a retenu des matériaux qui sont simples à nettoyer après avoir passé la journée à se salir. L’affichage tête haute de 15 pouces devant le conducteur comprend un inclinomètre, très pratique. Idem pour le système de caméras à 360 degrés.

Photo: Chevrolet

Les Chevrolet Silverado HD ZR2 et ZR2 Bison 2024 entreront en production cet été à l’usine de Flint, au Michigan, prêts à rivaliser avec le Ford Super Duty Tremor ainsi que les Ram 2500 Rebel et Power Wagon. On connaîtra leurs prix à l’approche de leur mise en vente.

