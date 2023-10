V6 EcoBoost : d’autres modèles Ford sous la loupe de la NHTSA

Une enquête lancée aux États-Unis en juin 2022 concernant un « problème de moteur catastrophique » du V6 EcoBoost de 2,7 litres du Ford Bronco vient de gagner sérieusement de l’ampleur.

Ce ne sont plus seulement 25 000 Bronco qui se trouvent sous la loupe de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), mais plutôt 708 000 véhicules au total.

Plus précisément, il est question des Bronco, Edge, F-150 et Lincoln Nautilus des années 2021 et 2022 avec le V6 EcoBoost de 2,7 litres. Les Ford Explorer et Lincoln Aviator des mêmes années renfermant le V6 EcoBoost de 3 litres figurent également dans la mire des autorités américaines en charge de la sécurité dans les transports.

La NHTSA doit effectuer une nouvelle analyse d’ingénierie après la réception par Ford de 328 plaintes de consommateurs à propos d’une panne soudaine du moteur et d’une perte de puissance.

Photo: Ford

L’agence estime que de multiples facteurs contribuent à un bris des soupapes d’admission et éventuellement à des défaillances du moteur. Mais surtout, les soupapes défectueuses (fabriquées avant novembre 2021) seraient faites d’un alliage « qui peut devenir excessivement dur et cassable lorsque soumis à de trop hautes températures durant l’usinage de la pièce ».

De tels bris peuvent survenir de manière assez hâtive et requièrent en général un remplacement du moteur. Jusqu’à maintenant, Ford dit avoir remplacé plus de 800 de ces V6 en question aux États-Unis.

La NHTSA se penchera sur la fréquence et la gravité des problèmes soulevés par les propriétaires et comparera les pièces brisées avec les nouvelles qui sont utilisées depuis la fin de 2021. Selon les conclusions de son enquête, elle pourrait contraindre Ford à émettre un rappel. Le cas échéant, des exemplaires au Canada seront immanquablement concernés. À suivre.

En studio : Devriez-vous choisir un Ford F-150 avec V6 de 3,3 litres ou un EcoBoost de 2,7 litres?