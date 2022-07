États-Unis : 1,9 million de véhicules visés par cinq nouvelles enquêtes

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui s’occupe de la sécurité dans les transports aux États-Unis, a annoncé avoir ouvert cinq enquêtes différentes touchant près de 1,9 million de véhicules produits par Ford, General Motors et Stellantis.

Le principal modèle visé est le Jeep Cherokee 2014 à 2020. On estime que 1,3 million d’exemplaires pourraient subir une infiltration d’eau provoquant l’activation involontaire du frein de stationnement électronique, même quand le véhicule roule.

Au moins 80 plaintes de clients ont été reçues par la NHTSA, ce qui a déclenché une enquête pour mieux saisir l’ampleur du problème.

Deux autres Jeep, les Compass et Patriot 2016, sont visés en compagnie du Dodge Journey de la même année en raison de troubles potentiels avec les capteurs d’arbre à cames ou de vilebrequin qui peuvent causer une panne du moteur. Dans ce cas-ci, on rapporte 127 plaintes et 289 000 exemplaires sous la loupe.

Il y a déjà eu un rappel émis en décembre 2016 (incluant au Canada), mais la NHTSA veut maintenant déterminer si un plus grand nombre de véhicules doivent subir le même sort.

Toujours du côté de Stellantis, mais chez la marque Chrysler, la Pacifica hybride pourrait souffrir d’un mauvais fonctionnement de la boîte de vitesses occasionnant une perte de puissance ou l’arrêt du moteur. Une quarantaine de plaintes ont été déposées en lien avec ce problème, surtout observé à des vitesses supérieures à 40 km/h.

En février, quelque 20 000 exemplaires 2017 et 2018 de cette fourgonnette ont été rappelés en Amérique du Nord en raison d’un risque d’incendie après qu’une douzaine d’incidents se soient produits.

Ford et GM aussi dans la mire de la NHTSA

Tel que rapporté au début de juin, la NHTSA enquête également sur un « problème de moteur catastrophique » touchant des Ford Bronco alimentés par le V6 EcoBoost de 2,7 litres après avoir reçu trois pétitions différentes et 26 plaintes formelles à cet effet.

Un système de commande des soupapes défectueux pourrait causer une perte de puissance soudaine quand le véhicule roule à haute vitesse, comme sur l’autoroute, et faire en sorte que le moteur soit impossible à redémarrer par la suite.

Enfin, les autorités américaines veulent aussi éclaircir le cas des Cadillac XT5 et XT6 ainsi que GMC Acadia des années 2020 et 2021 dont l’affichage interrompu de la caméra de recul a généré 11 plaintes et provoqué au moins un accident. Plus de 190 000 véhicules sont visés.

Selon les conclusions de ces enquêtes, des rappels pourraient suivre. Le cas échéant, des modèles au Canada seront inévitablement concernés.

