Quoi choisir entre un Chevrolet Silverado à moteur 2,7 litres ou un Ram 1500 à moteur V6 ?

Me conseillez-vous le Ram 1500 à moteur V6 ou le Chevrolet Silverado à moteur 2,7 litres turbo? À noter que je conserve mes véhicules très longtemps et que je ne remorque qu’une charge de 3 000 lb.

Bonjour Jean-Louis,

Voilà une question intéressante. D’abord, je présume que vous éliminez le Ford F-150 pour une question d’allégeance personnelle. Parce qu’il faut savoir que pour des besoins comme les vôtres, cette camionnette équipée du V6 de 2,7 litres biturbo peut faire un superbe boulot.

De son côté, Chevrolet a énormément amélioré sa camionnette Silverado au fil des dernières années, lui octroyant un niveau de qualité et un confort de roulement exceptionnel. Il est vrai que le moteur de 2,7 litres turbo freine de nombreux acheteurs puisqu’il s’agit d’un bloc à quatre cylindres. Mais dans les faits, il engendre plus de puissance et surtout, beaucoup plus de couple que le V6 Pentastar de Ram. Un moteur lancé en 2011 et qui n’a depuis que très peu évolué.

Là où le choix du quatre cylindres de Chevrolet nous préoccupe, c’est au chapitre de la fiabilité et de la durabilité, malheureusement inconnue. Une question que l’on ne se pose plus avec le V6 Pentastar, considéré par toute l’industrie comme une excellente et robuste mécanique. Ainsi, et parce que vous envisagez aussi de conserver votre véhicule longtemps, il vaut mieux opter pour la tranquillité d’esprit que propose le Ram. Sachez également que le quatre cylindres de Chevrolet est environ 8% plus gourmand que le V6 de chez Ram, un autre désavantage.

Je me permets cependant de vous dire que le moteur à quatre cylindres de Chevrolet n’a pas montré jusqu’ici de grosses faiblesses et que je ne serais personnellement pas inquiet de le choisir. J’ai remarqué que vous ne précisiez pas dans votre question si vous ciblez une camionnette Ram 1500 de dernière génération, ou la version Classic, plus abordable. Parce que dans le cas du modèle de dernière génération, le V6 est livré de série avec la technologie eTorque, qui permet d’économiser quelques dixièmes de litre aux 100 kilomètres, mais au coût d’une fiabilité très variable concernant le système d’hybridation légère.

Il serait donc plus sage d’opter pour un modèle Classic, étant dépourvu de cette technologie, en prenant toutefois bien soin d’effectuer un traitement antirouille annuel. Parce qu’on le sait, le Ram 1500 Classic est vulnérable à la corrosion.

