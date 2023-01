Combien coûte… le Chevrolet Silverado 2023?

Au cours de l’année 2022, Chevrolet a apporté plusieurs modifications afin de moderniser sa camionnette Silverado, notamment l’esthétique actualisée et l’habitacle plus technologique.

Sans surprise, le véhicule comprend plusieurs choix de carrosserie et de longueur de boîte, sans oublier toutes les déclinaisons possibles. « Il y a d’innombrables versions chez Chevrolet : Work Truck (WT), Custom, Custom Trail Boss, LT, RST — notre modèle à l’essai —, LT Trail Boss, LTZ, High Country et le modèle ZR2 », énumère le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Quatre moteurs

De base, le Silverado est doté d’un moteur à quatre cylindres turbo de 2,7 litres. Il produit 310 chevaux et 430 lb-pi de couple. Les V8 5,3 litres (355 chevaux) et 6,2 litres (420 chevaux) figurent également au menu.

Photo: Antoine Joubert

Parmi la concurrence que sont les Ford F-150, Ram 1500 et Toyota Tundra, le Silverado est le seul à offrir un moteur diesel. Ce dernier a reçu une mise à jour pour 2023 qui lui confère une puissance et un couple accru à 305 chevaux et 495 lb-pi.

« Côté remorquage, on annonce une capacité maximale à 13 300 lb. Dans le cas du moteur diesel — et avec équipement adéquat —, on peut remorquer avec la version à quatre roues motrices jusqu’à 12 900 lb », mentionne Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Comportement routier intéressant

« Le comportement routier est exceptionnel. [Chevrolet] a travaillé sur l’insonorisation de la cabine. C’est un camion extrêmement solide et la fiabilité s’améliore d’année en année », se réjouit Antoine. Il souligne également la suspension bien calibrée pour le confort.

« Au niveau de l’aménagement intérieur, on a complètement repensé la planche de bord. Il faut savoir que les versions de base — donc les modèles Custom et WT — conservent l’instrumentation du modèle 2021 ». Par conséquent, la présentation est vétuste, contrairement à la qualité des nouveaux écrans disponibles.

Photo: Antoine Joubert

Antoine mentionne toutefois un bémol en ce qui concerne le levier de vitesse. Bien qu’il soit placé adéquatement sur la console centrale, il retire un espace important qui était autrefois possible lorsque le levier était intégré sur la colonne de direction.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Chevrolet Silverado 2023… et dévoile sa gamme de prix!