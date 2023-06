Ontario : GM investit 280 M$ pour ses prochaines camionnettes

General Motors a annoncé cette semaine un investissement de plus de 1,3 milliard $ dans deux usines américaines du Michigan pour la production de camionnettes pleine grandeur de nouvelle génération.

Plus près de chez nous, en Ontario, l’usine d’Oshawa recevra quant à elle 280 millions $, également pour de futures camionnettes. Depuis 2020, le constructeur a injecté près de 1,5 milliard $ à cet endroit.

Présentement, Oshawa se concentre sur le Chevrolet Silverado et ne fabrique pas d’exemplaires du GMC Sierra, qui reste du côté des États-Unis. Par contre, c’est le seul endroit capable d’assembler les modèles 1500 et ceux dits « heavy duty » (2500HD et 3500HD) sur la même chaîne de montage.

Afin de répondre à la demande toujours aussi forte pour les camionnettes pleine grandeur, l’usine fonctionne à temps plein depuis qu’un troisième quart de travail a été ajouté à la fin de juillet 2022. Elle avait rouvert en novembre 2021 après une pause d’un an.

Photo: General Motors

Fait intéressant à souligner : GM a mis de l’emphase sur l’inclusion et la diversité dans son processus d’embauche et de formation des quelque 1 800 nouveaux travailleurs à Oshawa. Résultat, plus de la moitié d’entre eux sont des femmes, ce qui est une première dans l’histoire de l’usine.

Le Silverado 1500 actuel date de 2019 et il a profité d’une bonne mise à jour pour 2022, dont une cabine nettement modernisée, un couple accru pour le quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres et l’ajout d’une robuste version ZR2 (suivie du ZR2 Bison pour 2023). La prochaine génération est attendue pour l’année-modèle 2025.

Dans le cas du Silverado HD, dont la présente mouture remonte à 2020, plusieurs changements sont au programme pour 2024, incluant des retouches esthétiques et dans la cabine, de nouvelles technologies ainsi qu’un V8 turbodiesel Duramax de 6,6 litres avec plus de puissance et de couple. Lui aussi est maintenant disponible en versions ZR2 et ZR2 Bison. Un renouvellement complet est à prévoir pour 2026.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des camionnettes pleine grandeur