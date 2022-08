Chevrolet introduit le Silverado ZR2 Bison et révise son moteur diesel

En collaboration avec American Expedition Vehicles (AEV), Chevrolet commercialisera sa première édition spéciale du Silverado ZR2 avec le traitement Bison.

Cette mouture promet d’améliorer les capacités hors route du Silverado ZR2 grâce à des éléments ajoutés par AEV. Dérivé du ZR2, le Bison emploie des amortisseurs Multimatic DSSV, des ressorts calibrés pour la conduite hors route et un châssis renforci.

Photo: Chevrolet

Esthétiquement, le ZR2 Bison se distingue du ZR2 grâce à une barre de calandre assortie à la couleur de la carrosserie et au hayon fini en noir mat. AEV lui a ajouté des pare-chocs avant et arrière en acier estampé avec des marchepieds intégrés et des crochets de remorquage verticaux noirs.

Les jantes noires de 18 pouces chaussées de pneus Goodyear Wrangler Territory MT de 33 pouces complètent le design. L'angle d'approche avant augmente autour de 32,5 degrés (contre 31,8 degrés) et l'angle de départ s'améliore à environ 23,4 degrés (contre 23,3 degrés). Les camions devraient partager la même garde au sol à 11,2 pouces.

Photo: Chevrolet

« Le Silverado ZR2 Bison coche toutes les cases : pare-chocs robustes en acier estampé, protection complète du soubassement, suspension tout-terrain réglée en usine et différentiels verrouillables à l'avant et à l'arrière. Nous sommes convaincus que les passionnés de tout-terrain vont adorer ce camion », a déclaré le PDG et fondateur d'AEV, Dave Harriton.

En option, le Bison peut également être équipé d’un treuil à l’avant. Cinq plaques de protection en acier protègent les différentiels avant et arrière, la boîte de transfert et le réservoir de carburant. N’oublions pas la protection de bas de caisse, aussi en acier.

Photo: Chevrolet

Sur le plan mécanique, le Bison est animé par un V8 6,2 litres jumelé à une transmission à dix vitesses. La puissance s’élève à 420 chevaux et le couple à 460 lb-pi.

Le Chevrolet Silverado ZR2 Bison sera disponible dès le début de 2023. Les prix seront dévoilés ultérieurement.

Moteur Duramax révisé

Les modèles 2023 du Silverado bénéficieront de la deuxième génération du moteur six cylindres 3,0 litres turbodiesel Duramax. Ce dernier a reçu des modifications qui lui ont permis d’augmenter son couple de 7,6% à 495 lb-pi (précédemment 460 lb-pi) et sa puissance passe à 305 chevaux — auparavant 277 chevaux.

Photo: Chevrolet

En effet, le moulin comprend de nouveaux pistons en acier avec un bol de combustion révisé, un turbocompresseur réajusté, de nouveaux injecteurs de carburant et les fonctionnalités de contrôle de la température ont été améliorées.

Il sera offert sur les modèles Custom Trail Boss, LT, RST, LT Trail Boss, LTZ et High Country. Il sera toujours couplé à la boîte à dix vitesses. Le Duramax sera disponible vers la fin de l’année.

En vidéo : notre essai du Chevrolet Colorado ZR2 Bison