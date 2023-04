Du neuf pour les Chevrolet Silverado et GMC Sierra 2024

Les grosses camionnettes de travail de General Motors, soit le Chevrolet Silverado HD et le GMC Sierra HD, reçoivent d’importantes améliorations pour l’année-modèle 2024, comme nous en avons déjà parlé. Toutefois, les Silverado 1500 et Sierra 1500 ont également droit à quelques changements.

Tout d’abord, le six cylindres turbodiesel Duramax de 3 litres, qui a été révisé et rendu plus efficace pour 2023, sera disponible avec le redoutable Silverado ZR2. Il sera par ailleurs inclus de série dans le Sierra 1500 AT4X, tout aussi compétent en dehors de la route.

Cette mécanique, rappelons-le, fait équipe avec une boîte automatique à 10 rapports et développe maintenant 305 chevaux ainsi qu’un couple de 495 lb-pi.

Photo: GM

De son côté, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,7 litres portera désormais le nom TurboMax. Offert dans plusieurs versions d’entrée de gamme des Silverado et Sierra, il génère 310 chevaux et 430 lb-pi de couple, de quoi remorquer jusqu’à 9 500 livres. Par contre, comme nos essais l’ont démontré, son rendement énergétique n’est pas vraiment meilleur que celui d’un V6.

De nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux choix de jantes s’ajoutent au menu pour 2024, un échappement actif est disponible avec le V8 de 6,2 litres et plus de versions offriront des marchepieds latéraux rétractables à commande électrique.

Les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 2024 seront en vente cet été. De légères hausses de prix sont à prévoir.

En ce qui concerne les camionnettes électriques de GM, le Silverado EV 2024 devrait être commercialisé cet automne en nombre limité. Les livraisons chez nous débuteront davantage au printemps 2024. Pour le GMC Sierra EV, les Canadiens seront privés de l’année-modèle 2024 et devront patienter jusqu’à l’année-modèle 2025.

En vidéo : Combien coûte... le Chevrolet Silverado 2023?