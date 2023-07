Véhicules électriques : GM fabriquera des batteries en Ontario

General Motors a annoncé cette semaine l’ajout d’une nouvelle installation de 400 000 pieds carrés à son usine CAMI d’Ingersoll, en Ontario, en vue de fabriquer des batteries pour véhicules électriques à compter du printemps 2024.

Les batteries en question serviront non seulement aux fourgons Zevo de la bannière commerciale BrightDrop de GM, mais aussi aux véhicules électriques à technologie Ultium assemblés dans les autres usines du constructeur.

« Notre usine CAMI joue un rôle crucial pour accélérer la transition de GM vers un avenir électrique, a déclaré Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada. En plus d’être la première usine de fabrication de véhicules électriques à grande échelle au Canada, l’équipe sur place se mettra bientôt à fabriquer des modules de batteries, faisant preuve d’innovation et de flexibilité à une époque de profonde transformation dans l’industrie. »

GM n’a pas spécifié d’où proviendront les cellules de batteries qui seront assemblées en modules à l’usine CAMI, mais rappelons que le géant américain a des ententes avec Vale et Posco à Bécancour, au Québec, pour lui fournir du nickel et des cathodes.

Photo: General Motors

À CAMI, les cellules seront arrangées en petits groupes qui deviendront des modules, puis des batteries complètes avec isolation, refroidissement et système de gestion. Celles-ci seront testées à même le site et ensuite intégrées à la chaîne de montage des véhicules.

Une autre usine ontarienne de GM, celle de St. Catharines, sera convertie pour fournir des moteurs électriques Ultium. Elle aura une capacité annuelle de plus de 400 000 moteurs.

GM produit des véhicules électriques à Detroit, au Michigan, dans un complexe appelé « Factory Zero » (GMC Hummer EV et bientôt les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV), ainsi qu’à Spring Hill, au Tennessee (Cadillac LYRIQ). L’usine d’Orion, également au Michigan, cessera de produire des Bolt EV et Bolt EUV cet automne au profit de camionnettes électriques. Quant aux Chevrolet Blazer EV et Equinox EV, ils seront assemblés à Ramos Arizpe, au Mexique.

Il n’y a toujours pas de plan pour construire des véhicules électriques au Canada autres que les fourgons de BrightDrop. Le mois dernier, GM a annoncé un investissement de 280 millions $ à son usine d’Oshawa en vue de fabriquer la prochaine génération de camionnettes pleine grandeur Chevrolet Silverado avec moteurs à combustion.

