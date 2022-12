GM amorce la production de fourgons électriques en Ontario

Annoncée il y a plus d’un an, c’est aujourd’hui qu’a été inaugurée officiellement l’usine de fourgons électriques de General Motors à Ingersoll, en Ontario, en présence des premiers ministres canadien et ontarien Justin Trudeau et Doug Ford.

Il s’agit de la toute première usine de véhicules électriques à grande échelle au pays.

Le tout a été rendu possible grâce à un investissement de plus de 1 milliard $ du constructeur et des différents paliers de gouvernement pour convertir l’usine où était produit le VUS compact Chevrolet Equinox jusqu’au 28 avril dernier.

Photo: General Motors

Le site de 2 millions de pieds carrés devient maintenant le principal lieu d’assemblage des fourgons électriques que GM commercialisera sous sa nouvelle bannière appelée BrightDrop. Les premiers exemplaires du Zevo 600, un modèle pleine grandeur, ont quitté la chaîne de montage lundi.

On apprend en même temps que la division canadienne du géant mondial de l'expédition et de la logistique DHL Express devient le premier client de BrightDrop au pays. Elle prévoit d’ajouter ses premiers fourgons de livraison électriques à ses parcs de véhicules au début de l'année 2023.

Photo: General Motors

GM est donc maintenant en mesure de rivaliser avec le Ford E-Transit, en vente au Canada depuis plusieurs mois. Ram et Mercedes-Benz riposteront à court terme avec des versions électriques de leur ProMaster et Sprinter, respectivement.

Un second modèle de fourgon électrique BrightDrop, le Zevo 400 de taille compacte, accompagnera son grand frère à l’usine d’Ingersoll quelque part en 2023. Le premier client de celui-ci est l’entreprise de télécommunications Verizon. Les deux reposent sur l’architecture Ultium de GM et promettent une autonomie maximale estimée à environ 400 kilomètres.

