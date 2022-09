Mercedes-Benz et Rivian s’associent pour produire des fourgons électriques

Alors que Mercedes-Benz annonce l’électrification accélérée de ses fourgons en Europe, on apprend que le constructeur allemand et le fabricant américain de véhicules électriques Rivian ont signé une entente en vue de former un partenariat stratégique.

L’objectif commun est la production de fourgons électriques qui pourront être plus abordables et plus rentables pour les clients commerciaux.

Une fois que ce partenariat sera approuvé et officialisé, les deux compagnies mettront sur pied une société conjointe qui financera et opèrera une nouvelle usine en Europe. On y fabriquera des fourgons électriques pleine grandeur pour chacune des marques d’ici quelques années.

Un premier modèle sera basé sur la plateforme VAN.EA (MB Vans Electric Architecture) de Mercedes-Benz, qui sert également au eSprinter, et un second emploiera la plateforme RLV (Rivian Light Van) de Rivian.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Mercedes-Benz, qui est l’une des compagnies automobiles les plus connues et respectées au monde. Nous croyons que nous pouvons produire ensemble des fourgons électriques vraiment remarquables qui bénéficieront non seulement à nos clients mais aussi à la planète », a déclaré le patron de Rivian, RJ Scaringe.

Mercedes-Benz et Rivian comptent chacune Amazon comme principal client. En 2019, le géant de l’achat en ligne avait placé une commande pour 100 000 fourgons électriques de Rivian alors que la jeune entreprise n’avait même pas encore présenté un seul modèle de série. Les premiers exemplaires ont été livrés et sont entrés en service plus tôt cet été.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Rivian R1T