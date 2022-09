Mercedes-Benz pourrait offrir des moteurs V8 au-delà de 2030

Plus tôt cette année, le constructeur allemand Mercedes-Benz a annoncé son intention de réduire d'ici 2030 ses émissions de CO2 par voiture de 50% comparativement à 2020, misant sur l'électrification et une production moins polluante. Il compte également passer au tout électrique d'ici 2030 « là où les conditions de marché le permettent ».

Bref, ses dirigeants se donnent de la flexibilité pour continuer à répondre aux besoins des consommateurs qui veulent toujours des moteurs à combustion même dans la prochaine décennie. Incluant de gros V8? Oui, c’est possible.

Dans une récente entrevue pour le site Car Sales, le vice-président du développement des véhicules chez Mercedes-Benz, Joerg Bartels, a reconnu que le V8 pourrait survivre au-delà de 2030.

« Ça doit cadrer dans notre stratégie de réduction des émissions de CO2 et nous avons d’ailleurs un objectif clair là-dessus : devenir carboneutre d’ici la fin des années 2030, a-t-il déclaré. À partir de 2030, nous voulons vendre uniquement des véhicules électriques là où c’est possible, mais s’il y a encore de la demande pour des V8 dans certaines parties du globe et que ces moteurs font toujours partie de notre gamme, pourquoi devrions-nous y mettre fin? »

Bartels ajoute que tout dépend des normes en matière d’émissions et que le coût pour rendre les moteurs conformes pourrait dissuader les consommateurs.

Chose certaine, si Mercedes-Benz continue d’offrir des V8 dans la prochaine décennie, ce sera en nombre limité et dans une poignée de modèles seulement. À l’heure actuelle, on en retrouve par exemple dans les utilitaires de Classe G, GLE et GLS ainsi que les voitures de Classe E, S et SL, sans oublier l’AMG GT Coupé 4 portes. La nouvelle berline compacte Mercedes-AMG C 63 à venir abandonnera le sien au profit d’un quatre cylindres turbocompressé et électrifié.

Rappelons que le Québec et le Canada entendent tous les deux bannir la vente de véhicules à essence seulement en 2035.

