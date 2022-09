Mercedes-AMG C 63 S 2023 : 671 chevaux électrifiés

La gamme de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C est maintenant complète avec l’ajout de la formidable Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2023, qui trône bien au-dessus des versions C 300 et AMG C 43 en termes de puissance et de sportivité.

Nous expliquons en détail dans un autre texte les aspects mécaniques et technologiques de la voiture à la suite de notre entretien avec Jochen Hermann, directeur technique chez Mercedes-AMG, mais voici ce que vous devez retenir en gros.

Un quatre cylindres hybride au lieu du V8

La génération sortante a fait sa marque avec un puissant V8 turbocompressé de 4,0 litres développant jusqu’à 503 chevaux, mais c’est un tout autre groupe motopropulseur qui anime la C 63 S cette fois-ci. Comme l’indique l’appellation « E Performance » qui l’accompagne, l’électrification s’invite dans l’équation.

Un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres, différent de celui que l’on retrouve dans la Classe C ordinaire et le plus puissant de la planète (469 chevaux), fait équipe avec un moteur électrique arrière et une batterie de 6,1 kWh. Ensemble, ils ne génèrent rien de moins que 561 chevaux – ou 671 chevaux pendant 10 secondes lorsque la fonction Overboost est activée – ainsi qu’un couple maximal de 752 livres-pied.

Un système de transmission intégrale 4MATIC+ plus sophistiqué répartit la puissance aux quatre roues et l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,4 secondes – une demi-seconde plus rapide que la BMW M3 Competition de 503 chevaux.

Au fait, le turbocompresseur électrique est assisté d'un moteur 48 volts pour augmenter la réponse et réduire le délai. Quant à la batterie, elle ne procure qu’une autonomie de 13 kilomètres selon Mercedes.

Allure sobre

Côté design, la Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2023 se démarque bien discrètement de la C 43. On note des prises d’air retravaillées au bas du pare-chocs avant, de petites trappes sur les ailes avant assorties d’un écusson « Turbo E Performance », des roues exclusives ainsi qu’un aileron et un diffuseur plus prononcés à l’arrière. Les quatre embouts d’échappement sont ici de forme trapézoïdale et non circulaire.

L’intérieur ne change à peu près pas : sièges sport aux insertions et coutures contrastantes, volant sport intégrant la molette de sélection du mode de conduite, écran tactile vertical de 11,9 pouces et tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Ce dernier propose toutefois des affichages spécifiques à la version la plus performante. Bien entendu, la navigation avec réalité augmentée, l’affichage tête haute et l’enregistreur de données de piste AMG sont disponibles.

La Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2023 devrait arriver sur le marché canadien l’an prochain et son prix sera annoncé peu de temps avant. À titre informatif, l’ancienne se vendait à partir de 89 700 $ en format berline à quatre portes, mais attendez-vous à une hausse non négligeable.

