Mercedes-Benz Concept CLA : la Tesla Model 3 n'a qu'à bien se tenir

La Mercedes-Benz CLA reçoit une mise à jour de mi-mandat pour l’année-modèle 2024, mais c’est d’une tout autre CLA dont il est question cette fois-ci. Plus précisément : la rivale directe à la Tesla Model 3 promise l'an dernier.

Au Salon de l’auto de Munich, qui s'ouvre cette semaine, le constructeur allemand présente en effet un nouveau concept de voiture compacte électrique qui annonce de futurs modèles d’entrée de gamme zéro émissions basés sur la plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) à venir.

« Le Concept CLA est le précurseur d’une toute nouvelle classe de véhicules électriques chez Mercedes-Benz. La gamme comprendra quatre modèles au total : un coupé à 4 portes, une voiture à hayon et deux superbes VUS. Elle est inspirée par une génération d’acheteurs qui recherchent le cachet propre à Mercedes-Benz, mais avec plus de commodités, encore plus de confort et de sécurité ainsi que les technologies les plus avancées », a déclaré le chef de la direction du groupe Mercedes-Benz, Ola Källenius.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Combien des quatre modèles évoqués par celui-ci viendront au Canada? Ça reste à voir. Ce qu’on peut vous dire pour l’instant, c’est qu’ils utiliseront un système de propulsion électrique de nouvelle génération avec une batterie capable de fournir jusqu’à plus de 750 km d’autonomie – du moins selon la norme WLTP qui, on le répète, est plus optimiste que les méthodes de calcul nord-américaines.

Efficacité remarquable

La CLA électrique peut dire merci à sa silhouette très aérodynamique et à divers moyens techniques dérivés d’un autre concept, l’exceptionnelle VISION EQXX. Entre autres, pas moins de 93% de l’énergie de la batterie est transférée directement aux roues lors des longues distances. Cela se traduit par une consommation remarquable d’à peine 12 kWh/100 km, selon Mercedes-Benz.

Pour la recharge rapide, son système à 800 V – capable d’extraire 250 kW d’une borne à courant continu – permettra de regagner environ 400 km (WLTP) en seulement 15 minutes. Une technologie V2L autorisant la recharge bidirectionnelle pourra par ailleurs servir à alimenter différents appareils électriques.

Photo: Louis-Philippe Dubé

La voiture fait appel également à une électronique dernier cri ainsi qu’à des matériaux durables comme de l’acier fabriqué pratiquement sans émissions de CO2, de l’aluminium à émissions réduites, du cuir produit et traité de façon écoresponsable, du papier recyclé et du bambou.

Nouveau design, nouvelle expérience

Quant au design, Mercedes-Benz a voulu réinventer le visage de son entrée de gamme, notamment par un recours créatif à l’éclairage à DEL avec animations, qui reproduisent bien souvent l’étoile à trois pointes de la marque. Le devant en nez de requin s’inspire des voitures des années 1950 et 1960.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Enfin, via l’interface Superscreen (partagée avec la nouvelle Classe E 2024), le nouveau système d’exploitation de Mercedes-Benz poussera l’expérience de conduite, la sécurité, le divertissement et la personnalisation à autre niveau.

Le Concept CLA représente le début d’une grande étape dans le plan « Ambition 2039 » de Mercedes-Benz, qui vise la carboneutralité pour l’ensemble de sa chaîne de production de véhicules neufs d’ici la fin de la prochaine décennie.