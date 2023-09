Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Guide de l'auto était de passage à Munich, en Allemagne, pour couvrir les dévoilements proposés dans le cadre du Salon de l'auto IAA de Munich. Voici 10 vedettes du Salon qui ont attiré notre attention.

1. Tesla Model 3 2024

On dira ce qu'on voudra, la Tesla Model 3 est une vraie vedette. Fort populaire aux quatre coins du globe, elle a récemment reçu une série de révisions pour 2024, avec, notamment, un bouclier redessiné, de nouveaux feux arrière, des mises à jour logicielles, plus d'autonomie - jusqu'à 629 kilomètres sur le modèle longue autonomie - et plus d'écran dans l'habitacle (évidemment!)