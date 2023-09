Audi Q6 e-tron 2025 – L’habitacle révélé au IAA Mobility de Munich

Munich, Allemagne – L’événement IAA Mobility de Munich a pris le relais du Salon de l’auto de Francfort, lequel a disparu en 2019. Pour cette deuxième édition, les constructeurs allemands semblent s’être donné le mot pour présenter plusieurs nouveautés à la fois au Centre des Congrès de Munich ainsi que sur diverses places publiques de la ville, où le public peut accéder gratuitement aux pavillons aménagés à cet effet. Pour Audi, l’occasion était belle d’exhiber l’habitacle du nouveau VUS électrique Q6 e-tron, le premier véhicule reposant sur l’architecture PPE (Premium Platform Electric) partagée avec Porsche.

Le Digital Stage

Il y a quelques semaines, Le Guide de l’auto a pris le volant de prototypes camouflés des Q6 et SQ6 e-tron, dont les tableaux de bord et consoles centrales étaient recouverts d’un tissu nous empêchant de voir leur conception et design. Toutefois, nous devinions facilement qu’Audi avait choisi une approche similaire à celle du Curved Display de BMW, ce qui est maintenant confirmé. Avec ce nouveau VUS électrique faisant le pont entre les Q4 et Q8 e-tron, Audi présente le « Digital Stage » composé de deux écrans reliés entre eux, soit celui du cockpit virtuel de 11,9 pouces ainsi qu’un deuxième écran de 14,5 pouces, lequel est tactile et sert d’interface avec le système de télématique. On remarque clairement la courbure de cet agencement qui semble flotter au-dessus de la planche de bord. Par ailleurs, un autre écran localisé directement devant le passager permet à ce dernier de visionner des contenus multimédias ou d’assister le conducteur avec la navigation. Cet écran pour le passager avant sera disponible sur les versions plus équipées des Q6 et SQ6 e-tron, celles de base en étant dépourvues.

Affichage tête haute

Audi propose, en option, un dispositif d’affichage tête haute avec réalité augmentée dont la projection à la base du pare-brise ajoute des indications très claires sur le trajet à suivre lorsque le système de navigation est en fonction ou indique, entre autres, la vitesse à laquelle le véhicule circule. Cette projection donne l’impression au conducteur que les éléments graphiques qui y figurent font partie du paysage où ils semblent flotter à une distance de 200 mètres devant le véhicule. À la base du pare-brise, les designers ont aussi choisi d’intégrer une bande lumineuse appelée Interaction Light ou IAL, laquelle est composée de diodes de type DEL et relie les portières. Cette bande lumineuse sert à assurer l’ambiance à bord ainsi qu’à communiquer avec les occupants du véhicule au moyen d’animations visuelles. Au démarrage, cette bande exécute la cérémonie d’accueil. Ensuite, d’autres animations sont programmées pour indiquer que le véhicule est en recharge ou encore lorsque l’indicateur de changement de voie ou les feux de détresse sont activés.

Faisant écho à cette bande lumineuse, le Softwrap se déroule d’une portière à l’autre afin de créer un environnement chaleureux et enveloppant pour le conducteur et le passager avant. Réalisée avec des matériaux de qualité, dont certains sont fait de matières recyclées, cette bande sert d’élément unificateur pour le design de l’habitacle. Ainsi, les nouveaux matériaux appelés Elastic Melange et Argument sont fabriqués avec du polyester recyclé à 100%. Le Dinamica, également fait de matières microfibres recyclées, est disponible comme sellerie des sièges sport, tout comme le cuir nappa à motifs diamant. D’autres matières recyclées servent à la construction d’appliques qui peuvent aussi être en bois ou en aluminium brossé, alors que les tapis du Q6 e-tron sont faits d’un matériau appelé Enconyl, lequel est produit à partir de filets de pêche et de tapis recyclés.

Comme les Q6 et SQ6 e-tron sont électriques, le plancher de l’habitacle est plat et l’empattement est long - ce qui améliore l’habitabilité. Le volume du coffre passe de 526 litres, avec tous les sièges en place, à 1 529 litres avec les dossiers rabattus. Le VUS électrique d’Audi est aussi doté d’un coffre avant de type frunk d’une capacité de 64 litres.

Après un premier contact au volant de prototypes de préproduction, il nous reste maintenant à conduire les Q6 et SQ6 e-tron de série, ce qui ne devrait tarder.