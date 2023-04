Le Guide de l’auto met à l’essai l’Audi Q4 e-tron sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai l’Audi Q4 e-tron 2023 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Le VUS figure parmi la gamme grandissante de véhicules électrifiés de la marque allemande aux côtés du VUS e-tron (devenu Q8 e-tron) et de la e-tron GT. Par ailleurs, le consommateur peut choisir entre deux types de carrosseries au moment d'acheter un Q4 e-tron.

Photo: Antoine Joubert

Plateforme partagée

Le Q4 reprend l’architecture MEB du Volkswagen ID.4 ce qui lui octroie une batterie de 82 kWh. Au Canada, l’utilitaire se commercialise sous une seule configuration à rouage intégral.

Photo: Antoine Joubert

Ses deux moteurs produisent une puissance de 295 chevaux et un couple de 339 lb-pi. « Parlant autonomie, sachez qu’on annonce 388 km, et c’est totalement réaliste, mentionne Antoine. Personnellement, j’ai réussi à faire 380 km tout juste et il me restait deux kilomètres d’autonomie ».

Comportement routier différent

« Le comportement est complètement différent [du ID.4]. Ici, on sent la direction un peu plus ferme et plus précise aussi », remarque Gabriel. Il ajoute que la conduite est plus engageante.

Au chapitre de l’espace intérieur, il s’avère moins logeable que celui de son cousin Volkswagen. « En réalité, vous allez avoir une soute à bagages qui est un peu moins spacieuse. Elle le sera un peu plus dans la version Sportback », note Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article.