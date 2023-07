Audi Q6 e-tron et SQ6 e-tron 2025 : déjà au volant des prototypes!

Îles Féroé, Danemark – Audi prévoit lancer 20 nouveaux modèles d’ici 2025, dont plus de la moitié seront électriques. De ce groupe, le VUS Q6 e-tron figure comme l’un des trois modèles les plus importants pour le proche avenir de la marque allemande. Ce VUS électrique, élaboré sur l’architecture PPE (Premium Platform Electric) développée conjointement avec Porsche, est en phase finale d’essais. Sa première mondiale n’aura lieu que plus tard en 2023. Toutefois, Le Guide de l’auto a pu prendre le volant de prototypes camouflés sur les routes des Îles Féroé au Danemark pour un essai en « avant-avant-première ».

L’architecture modulaire PPE servira à la construction de toute une série de modèles chez Audi et Porsche, le Q6 e-tron et le Macan EV étant les deux premiers modèles de série en étant issus. Cette architecture pose un nouveau jalon dans la transition vers la mobilité électrique de la marque allemande, laquelle a débuté avec le VUS e-tron quattro 2019, celui-ci adoptant aujourd’hui la désignation Q8 e-tron. Depuis cette époque, le fabricant d’Ingolstadt a développé la berline sport électrique e-tron GT sur l’architecture J1, partagée avec la Porsche Taycan. Plus récemment, la plate-forme MEB a servi de base au Q4 e-tron, ainsi qu’à l’I.D. 4 de Volkswagen. C’est donc en optimisant la synergie entre les diverses marques que le Groupe Volkswagen fait des avancées notables dans la mobilité électrique. Dans le cas du Q6, Audi lancera deux versions soit le Q6 55 e-tron et le SQ6 e-tron à vocation plus sportive. Les deux seront proposés en configuration VUS et Sportback avec une ligne de toit fuyante vers l’arrière.

Photo: Tobias Sagmeister

Et l’autonomie?

Avec la plate-forme PPE, le Q6 e-tron dispose d’une batterie d’une capacité totale de 100 kWh, dont plus de 95 kWh sont utilisables, et d’une architecture électrique de 800 volts autorisant la recharge rapide sur courant continu à haut débit. De série, le Q6 e-tron pourra charger jusqu’à 150 kW de puissance, mais il sera aussi possible d’opter pour une recharge à 270 kW. Ce niveau de puissance permettra d’ajouter 250 kilomètres d’autonomie en 10 minutes selon Audi.

L’autonomie est annoncée à plus de 600 kilomètres pour le Q6 55 e-tron et à plus de 500 kilomètres pour le SQ6 e-tron, ces valeurs étant établies selon le standard WLTP (World Light-Vehicle Test Procedure) lequel est très optimiste. On peut donc s’attendre à ce que le Q6 55 e-tron soit capable d’offrir une autonomie réelle variant entre 470 et 500 kilomètres en conditions idéales d’utilisation. Ces valeurs devraient être de 370 à 400 kilomètres pour le SQ6 e-tron. Lors de notre bref essai de deux prototypes, notre consommation d’énergie avoisinait 22,3 kWh aux 100 kilomètres avec le Q6 55 e-tron, et 23,7 avec le SQ6 e-tron.

Photo: Tobias Sagmeister

Puissance silencieuse

Fidèle à la philosophie de la marque, le Q6 est doté de deux moteurs électriques pour en faire un VUS à rouage intégral à contrôle électronique. Pour le Q6 55 e-tron, les valeurs de puissance et de couple sont de 395 chevaux et 395 lb-pi de couple. Dans le cas du SQ6 e-tron, on parle de 510 chevaux de 605 lb-pi. Les chronos du 0 à 100 km/h sont établis à 6 secondes pour le Q6 55 et à 4,5 secondes pour le SQ6. Les moteurs électriques développés pour l’architecture PPE sont aussi plus silencieux, les ingénieurs ayant porté une attention particulière à leur insonorisation. Par ailleurs, ces moteurs sont lubrifiés avec de l’huile histoire d’optimiser la performance et l’efficacité, cette huile servant également à assurer leur refroidissement.

Photo: Tobias Sagmeister

Lourds mais agiles

Les modèles de série du Q6 55 e-tron recevront des jantes dont le diamètre varie entre 18 et 21 pouces, alors que le SQ6 e-tron roulera sur des jantes de 20 ou de 21 pouces. Durant nos essais, les prototypes dont nous avons pris le volant étaient équipés de la suspension pneumatique adaptative et de jantes de 21 pouces. Sur des routes parfaitement lisses, les Q6 et SQ6 se sont avérés confortables et surtout, très silencieux.

Le châssis des deux variantes est très rigide et la nouvelle géométrie du train avant est particulièrement efficace en entrée de virage, autorisant un guidage très précis. L’accélération du Q6 55 est tonique, et celle du SQ6 l’est encore plus. Contrairement au SQ8 e-tron - doté de trois moteurs, soit un pour le train avant et un pour chacune des deux roues arrière -, le SQ6 e-tron se contente de deux moteurs. Celui monté en arrière du SQ6 est plus fortement sollicité en mode Dynamic ce qui lui donne un caractère plus joueur. Les Q6 et SQ6 sont lourds, comme tous les VUS électriques. Leur poids n’a pas été révélé lors de ce premier contact, mais il est évident que la masse est supérieure à deux tonnes. La récupération d’énergie cinétique en décélération et en freinage est paramétrable via les paliers localisés au volant. De plus, un mode « B » autorisant la conduite à une seule pédale peut être activé au moyen du sélecteur de rapport sur la console centrale. Au cours de nos essais, nous avons observé que la transition entre le freinage régénératif et le freinage assuré via les freins hydrauliques était presque imperceptible, signe que la calibration est bien au point.

Photo: Tobias Sagmeister

Le comportement routier est paramétrable selon plusieurs modes, dont un mode Off-road. Ce dernier soulève la caisse pour augmenter la garde au sol tout en calibrant le contrôle électronique de la stabilité pour optimiser la motricité sur surfaces meubles. Des modes Comfort, Efficient et Dynamic sont également au programme. Reste enfin le mode Individual, paramétrable via l’écran tactile, qui permet de calibrer les divers systèmes indépendamment l’un de l’autre.

Complètement cachée

Il nous a été cependant impossible de paramétrer le mode Individual, puisque toute la planche de bord, ainsi que la console centrale, était recouverte de toiles afin de cacher la disposition des écrans et des commandes. Lors de la conduite, une seule section de toile pouvait être relevée par un ingénieur de la marque occupant le siège du passager, afin que le conducteur puisse voir la vitesse du véhicule et sa consommation d’énergie, le reste des informations relatives à la conduite étant recouvert de ruban adhésif noir. Impossible donc de vous informer sur la qualité graphique de l’affichage d’instrumentation ou du système multimédia. Toutefois, le découpage des toiles recouvrant la planche de bord laisse entrevoir que les Q6 et SQ6 seront dotés de deux écrans qui se rejoignent pour former une grande dalle numérique, un concept similaire à celui du Curved Display adopté sur les plus récents véhicules de BMW. Il nous était aussi interdit de photographier l’intérieur des Q6 et SQ6, même avec ces toiles en place. Le tout sera dévoilé lors de leur première mondiale, qui aura lieu durant l’évènement IAA Mobility de Munich début septembre 2023.

Photo: Tobias Sagmeister

Voir et être vu

Par ailleurs, les Q6 et SQ6 reçoivent en première mondiale une signature visuelle active paramétrable. Le conducteur pouvant choisir entre huit animations pour les feux de type OLED de deuxième génération et les blocs optiques Matrix LED via le système de télématique ou l’application MyAudi. Les feux sont composés de six blocs de 360 segments OLED permettant d’afficher des animations vibrantes. Même scénario à l’avant où 122 segments, soit 61 par côté, composent les phares de jour. Cette nouvelle technologie comporte des fonctionnalités de communication avancées avec les autres usagers de la route, selon le protocole Car-To-X Communication. Ainsi, à l’approche d’un véhicule immobilisé le long de la chaussée, certains segments des feux OLED des Q6 et SQ6 affichent automatiquement la forme d’un panneau triangulaire d’urgence avertissant ainsi le conducteur du véhicule suivant qu’un danger est présent. Cette technologie paramétrable pour l’éclairage extérieur permet une personnalisation par le biais des huit animations initiales et il sera également possible de choisir de nouvelles animations au fil d’éventuelles mises à jour via Internet.

Photo: Tobias Sagmeister

Finalement, ce contact en avant-avant-première nous a permis de constater que les Q6 et SQ6 sont de purs produits Audi. Le comportement routier est excellent et la motricité est particulièrement efficace. Même s’il s’agissait de prototypes, la qualité d’assemblage et l’ajustement des panneaux de carrosserie nous a paru égale à celle des modèles de série. Nous ne pouvons toutefois pas nous prononcer au sujet de l’habitacle pour les raisons citées plus haut, on s’attend néanmoins à ce que les Q6 et SQ6 ne prêtent pas flanc à la critique au sujet de la qualité de la finition intérieure.

Ces véhicules seront lancés sur le marché en cours d’année 2024 en tant que modèles 2025. Nous ne pourrons donc vous transmettre la date exacte de commercialisation au pays ainsi que l’échelle de prix de ces nouveaux VUS électriques que plus tard cet automne. Continuez à consulter le Guide de l’auto pour en apprendre plus.

À voir aussi : Top 10 : les marques de voitures qui génèrent le plus de contraventions de vitesse