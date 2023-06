Photo: Le Guide de l'auto

Encore une fois cette année, la qualité initiale des véhicules se trouve en baisse et le nombre de problèmes rapportés par les nouveaux propriétaires vient d’atteindre un sommet en 37 ans selon la firme américaine J.D. Power, qui publie chaque année son fameux palmarès.

Pour l’ensemble de l’industrie automobile, la moyenne se situe à 192 problèmes par 100 véhicules, une hausse par rapport aux 180 de 2022.

L’étude de la qualité initiale de J.D. Power se base sur les réponses de 93 280 clients ayant acheté ou loué un modèle 2023. Tous les aspects sont pris en compte : extérieur, intérieur, équipement, multimédia, aides à la conduite, groupe motopropulseur, agrément de conduite, etc.

À nouveau, les nouvelles technologies de bord sont la source du plus grand nombre de problèmes aux yeux des propriétaires, par exemple l’intégration d’Android Auto/Apple CarPlay, la recharge sans fil pour téléphones et les écrans tactiles. Les multiples aides à la conduite dérangent également, avec en tête l’alerte de sortie de voie. Cela dit, de plus en plus de gens s’avouent satisfaits des applications mobiles offertes par les constructeurs, surtout lorsque l'on parle de véhicules électriques.

Des éléments pourtant anodins causent eux aussi des problèmes. J.D. Power souligne les poignées de portes (plus particulièrement sur les véhicules électriques), le klaxon et les porte-gobelets. Bizarre mais vrai.

Maintenant, qu’en est-il des meilleures et des pires marques pour la qualité initiale des véhicules en 2023? Lancez notre galerie de photos pour voir le palmarès... et vous laisser surprendre par certains des résultats!