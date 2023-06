Audi RS6 Avant / RS7 Performance 2024 : Plus, encore plus, toujours plus!

St. Helena, Californie – Même si Audi est résolument engagé sur la voie de l’électrification, le constructeur poursuit le développement de ses modèles de performance à motorisation thermique. Dopées aux stéroïdes, les RS6 Avant et RS7 Sportback Performance sont plus puissants et plus dynamiques.

Dès le démarrage, ces bolides annoncent la couleur avec une sonorité plus affirmée et plus évocatrice de leur puissance. De 590 chevaux pour les RS6 et RS7 « classiques », on passe ici à 621 chevaux, alors que le couple a été porté à 627 lb-pi. Pour y parvenir, les ingénieurs d’Audi Sport ont revu la programmation de la gestion électronique du V8 biturbo de 4,0 litres. Ils lui ont également greffé de plus gros turbocompresseurs, dont la pression de suralimentation passe de 2,4 à 2,6 bars. Résultat, l’exercice du 0 à 100 km/h est réalisé en 3,4 secondes, soit deux dixièmes de moins. Si ce moteur est plus sonore, c’est parce que les ingénieurs ont retiré huit kilos de matériel insonorisant afin que conducteur et passagers puissent faire le plein de sensations en accélération franche, surtout quand les modes de conduite Dynamic, RS1 ou RS2 sont sélectionnés. Les versions Performance sont aussi dotées d’une animation visuelle lorsque le mode Départ canon est activé.

Photo: Tobias Sagmeister

Au doigt et à l’œil

Sur les très belles routes californiennes, les versions Performance font preuve d’un comportement dynamique de pointe, la tenue de route sur chaussée sèche et mouillée étant supérieure à celle des RS6 Avant et RS7 Sportback traditionnelles. Idem pour les distances de freinage qui sont plus courtes, moins 2 mètres à partir de 100 km/h par rapport aux modèles classiques, autant sur le sec que sur le mouillé. Pour y parvenir, les ingénieurs ont installé un différentiel central verrouillable, des jantes en alliage de 22 pouces à 5 rayons en forme de Y plus légères, ainsi que des pneus Continental SC7. Cette combinaison de jantes et pneus réduit le poids non suspendu de 5 kg par roue, ce qui a une incidence directe sur le comportement en virage.

Photo: Tobias Sagmeister

Comme c’est le cas sur les RS6 Avant et RS7 Sportback, les versions Performance sont munies de tout l’arsenal visant à paramétrer le comportement routier par le biais des nombreux modes de conduite, dont les modes RS1 et RS2 accessibles à la seule pression du bouton de commande sur le volant. La segmentation fine proposée par ces deux derniers modes permet de configurer tous les paramètres sur deux ou trois niveaux d’intensité, et donc de calibrer la réponse du moteur et du châssis selon les désirs du conducteur. Le différentiel quattro sport, capable d’envoyer un supplément de couple à la roue extérieure en virage, permet à ces voitures de s’inscrire au millimètre près sur la trajectoire idéale. Il est aussi toujours possible d’opter pour des freins en composite de céramique remplaçant les habituels freins à disque en acier.

Photo: Tobias Sagmeister

Sobres… mais pas tant que ça

Les versions Performance se distinguent par leurs éléments de carrosserie, comme la lèvre avant, les volets latéraux avant, les coques des rétroviseurs, les bas de caisse, la galerie de toit et le diffuseur, peints en gris mat ou en carbone mat. Trois nouvelles couleurs sont au programme et deux d’entre elles, soit Dewsilver et Ascari Blue, sont aussi disponibles en fini mat (ces coloris sont ceux des modèles apparaissant sur les photos de ce reportage). L’habitacle des versions Performance se démarque par la présence d’éléments bleus, comme les logos RS par exemple. Il est également possible d’opter pour l’ensemble RS Design Plus comprenant une planche de bord en carbone où le bleu omniprésent est du plus bel effet.

Photo: Tobias Sagmeister

Déjà performantes et dynamiques, les RS6 Avant et RS7 Sportback deviennent encore plus intéressantes avec l’ajout des versions Performance, qui relèvent la barre d’un cran. Au cours d’une entrevue que j’ai réalisée il y a un an avec Oliver Hoffmann, responsable du développement technique d’Audi, ce dernier avait déclaré que même si Audi était résolument engagé sur la voie de l’électrification, les modèles à motorisation thermique continueraient d’évoluer pour devenir plus performants et plus efficaces. Les nouvelles versions Performance des RS6 Avant et RS7 Sportback, qui sont offertes dès maintenant sur le marché canadien, seront peut-être les dernières variantes de ces modèles à être équipées d’une motorisation exclusivement thermique. Elles sont la démonstration éloquente de cette démarche d’amélioration constante… pour le plus grand plaisir des amateurs!

