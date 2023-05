La nouvelle Audi RS 3 pourrait enfin venir au Canada

La dernière fois que nous avons parlé de l’Audi RS 3 de nouvelle génération, en décembre 2021, c’était malheureusement pour confirmer qu’elle ne serait pas offerte au Canada (contrairement aux États-Unis) en raison d’un changement de règlement dans le processus d'homologation de nouveaux véhicules au pays.

Le mieux que peuvent obtenir aujourd'hui les amateurs canadiens est la S3 de 306 chevaux, que notre collègue Antoine Joubert a quand même adorée et qui se compare en quelque sorte à une Volkswagen Golf R à quatre portes avec une allure moins athlétique.

Or, il semble que la RS 3 soit en voie de faire son retour chez nous. Tel que découvert par nos amis de Motor Illustrated, le site de Ressources naturelles Canada a récemment été mis à jour afin d’inclure les cotes de consommation de carburant de la RS 3 pour l’année-modèle 2024.

Photo: Audi

On y apprend que son puissant moteur turbocompressé à cinq cylindres de 2,5 litres, qui développe 394 chevaux, émet un son tout à fait unique, permet d’atteindre 100 km/h en aussi peu que 3,8 secondes et ne brûle en moyenne que 10,3 L/100 km grâce à la boîte à double embrayage S tronic à sept rapports.

En attendant une annonce officielle de la part d’Audi Canada, tous les espoirs sont donc permis.

Rappelons que la berline sport sous-compacte a battu un record sur le circuit légendaire du Nürburgring en Allemagne. Son look est résolument plus affirmé, inspiré des récentes RS 6 Avant et RS 7 Sportback. La RS 3 est 25 mm plus basse et sa voie avant est élargie de 33 mm par rapport à la A3. Elle est chaussée de jantes de 19 pouces.

Photo: Audi

« Au volant, on prend un malin plaisir à faire chanter ce cinq cylindres à la sonorité atypique. C’est une machine de performance exceptionnelle », s’est exclamé notre journaliste Gabriel Gélinas après avoir eu l’occasion de l’essayer sur le continent européen. N’oublions pas le mode Drift, bien sûr!

En vidéo : Gabriel Gélinas découvre la nouvelle Audi RS 3