La Audi RS 3 2022 établit un record au circuit du Nürburgring

Avec un temps de sept minutes et 40,748 secondes, la Audi RS 3 2022 récemment dévoilée détient le nouveau record de la compacte la plus rapide sur le circuit légendaire allemand du Nürburgring.

Équipée d’un moteur cinq cylindres de 2,5 litres turbocompressé, la RS 3 génère une cavalerie de 394 chevaux et un couple de 369 lb-pi. Le tout est jumelé à une transmission à rouage intégral et à une boite à double embrayage qui contient sept rapports.

En termes de performances, le constructeur mentionne que la compacte sportive fait l’exercice du 0-100 km/h en seulement 3,8 secondes! La vitesse maximale atteint 250 km/h, mais des options permettent d’augmenter jusqu’à 280 et même 290 km/h. Sur circuit, bien entendu!

Bref, revenons à nos moutons. Avant d’établir le temps record, l’équipe du pilote de course et de développement de Audi Frank Stippler a préparé la voiture. En fait, ils n’ont qu’ajusté un élément : la pression des pneus des Pirelli P Zero Trofeo R, et ce, pour les conditions de la piste.

« Nous n'avons pas un nombre illimité d'opportunités pour essayer un record comme celui-ci », a déclaré Stippler. « […] En particulier en ce qui concerne la pression des pneus, car cela affecte également le fonctionnement du répartiteur de couple. »

En effet, le répartiteur de couple (Torque Splitter) est une nouvelle technologie qui assure de distribuer le couple de l’essieu arrière de manière optimale. Selon Stippler, ce système est « un pas de géant » pour la conduite sportive.

« En général, la nouvelle RS 3 est beaucoup plus agile, notamment à la moitié ainsi qu’à la fin de la courbe et lors de l'accélération en sortie de courbe », a déclaré le pilote.

Photo: Audi

De plus, la version utilisée sur la piste était munie de freins à céramique, de la suspension adaptative RS et du mode RS Performance.

À titre indicatif, l’ancienne détentrice du record était la Renault Megane RS Trophy-R qui avait établi un temps de sept minutes et 45,389 secondes.