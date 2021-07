Audi RS 3 2022 : cinq choses à savoir

Plus radicale et sophistiquée que sa devancière, l’Audi RS 3 revient sous une nouvelle génération pour 2022. Parmi les changements, nous retrouvons naturellement une signature stylistique propre à la marque, des technologies novatrices et même un mode Drift!

Voici cinq choses à savoir à propos de l’Audi RS 3 2022.

Design évolutif

L’Audi RS 3 de nouvelle génération revêt une esthétique évolutive par rapport à sa devancière. En effet, elle arbore toujours une immense calandre, mais avec un motif hexagonal qui est plus espacé. De grandes prises d’air ceinturent le pare-chocs, et le contour de la calandre est peint en noir et s’étend jusqu’aux phares.

Photo: Audi AG

En option, les globes optiques à l’avant peuvent être munis d’un drapeau à damier animé (voiture en marche) et du logo RS 3 illuminé (lorsque l’on verrouille/déverrouille). Quant à l’arrière du véhicule, le fameux motif à nid d’abeille entoure le pare-chocs, reprenant le style du devant .

Les feux ne répètent pas la tendance de certains autres véhicules de la marque, puisqu’ils ne se rejoignent pas. Finalement, plusieurs accents noirs se retrouvent autour de la sportive, principalement au niveau des jupes, des pare-chocs et du becquet. Un toit complètement noir est en option.

La RS 3 est chaussée de jantes de 19 pouces et la voie avant est élargie de 33 millimètres. Fait à noter, la variante nord-américaine arrive seulement en format de berline. L’Europe a droit à la version Sportback (hayon).

Photo: Audi AG

Même puissance, plus de couple

La berline héberge un moteur cinq cylindres turbocompressé de 2,5 litres. Il génère toujours 394 chevaux (400 PS). Cependant, Audi mentionne que la puissance maximale est atteinte à des régimes inférieurs comparativement au précédent modèle.

Le couple, quant à lui, monte à 369 lb-pi (500 Nm), soit environ 15 lb-pi de plus qu’avant. Celui-ci est disponible sur une plage qui s’étend de 2 250 à 5 600 tr/min. Le tout est jumelé à une boîte à double embrayage de sept rapports et du rouage intégral.

Sur le plan de la performance, la berline effectue l’exercice du 0 à 100 km/h en 3,8 secondes (constructeur) et la vitesse maximale est de 250 km/h. Une première option permet d’augmenter cette limite à 280 km/h et une deuxième la monte à 290 km/h.

Photo: Audi AG

Un mode Drift au menu

Parmi les nouveautés technologiques, la RS 3 sera dorénavant équipée d’un torque splitter (répartiteur de couple) à l’arrière du véhicule. Ce système s’assure de distribuer le couple de l’essieu arrière de manière optimale.

En ce sens, le conducteur pourra sélectionner le mode Drift et le répartiteur de couple pourra rediriger toute la puissance à une seule roue et jusqu’à 1 290 lb-pi de couple.

Sinon, d’autres modes de conduite sont au rendez-vous : Confort, Auto, Dynamique, RS Individuel et Efficiency, sans oublier la fonction RS Performance désignée pour la piste.

Des freins en céramique optionnels

Étant une voiture de performance, plusieurs éléments ont été revus pour rehausser l’expérience de conduite. D’abord, la RS 3 est munie de nouveaux freins avant à six pistons qui sont plus larges qu’auparavant. Par ailleurs, il sera possible d’opter pour des freins en céramique.

Sur le plan de la conduite, la suspension sport RS comprend des amortisseurs récemment développés de même qu’un nouveau système de soupapes. Leur configuration permet au véhicule d’être dix millimètres plus bas que la S3 et 25 millimètres plus bas que l'A3.

Finalement, le carrossage des roues est plus important, puisque ces dernières sont plus inclinées vers la route. Le tout se traduit par une direction plus précise et une force de virage accrue. Par rapport à l'Audi A3, les roues de l'essieu avant ont un peu moins d'un degré de carrossage négatif supplémentaire.

Photo: Audi AG

Cockpit technologique

Assis dans l’habitacle, le conducteur est servi par un tableau de bord complètement numérique d’une dimension de 12,3 pouces. Ce dernier regroupe une série d’informations liées à la conduite, notamment les forces G, le temps effectué lors d’un tour de piste ou encore les temps d’accélération comme l’exercice du 0 à 100 km/h et le quart de mille.

Du côté de l’infodivertissement, la console centrale est animée par un écran de 10,1 po intitulé « RS Monitor ». Le système regroupe plusieurs informations en lien avec la conduite, telles que la température du moteur ou la pression des pneus. Par ailleurs, les applications Apple CarPlay et Android Auto arrivent d’office. L’affichage tête haute est disponible.

Photo: Audi AG

Sur le plan esthétique, l’instrumentation est en fibre de carbone. Le volant en cuir est complètement plat dans la portion du bas et est équipé de palettes au volant. En option, il y a l’ensemble Design qui ajoute une ligne au centre du volant, des sièges en cuir Nappa avec un motif hexagonal sur l’assise et le dossier ainsi que des accents rouges ou verts parsemés dans l’habitacle.

Au moment d’écrire ces lignes, Audi Canada n’était pas en mesure de préciser quel sera le prix de base ou le tarif des options de la RS 3 de seconde génération. Parions toutefois que l’échelle de prix devrait avoisiner celle du modèle actuel dont le prix de départ est de 65 600 $.

