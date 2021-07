Audi RS 3 2022 : évolution pour la bombe à cinq cylindres

Après nous avoir vanté les mérites de son mode drift, Audi lève le voile sur la prochaine génération de sa RS 3, qui apparaît ici sans peinture de camouflage pour la première fois.

Au Canada, seule la berline RS 3 sera disponible dès le deuxième trimestre de 2022, mais en Europe, la RS 3 sera livrable en berline et en configuration Sportback à cinq portes dès l’automne 2021.

Cette deuxième génération de la berline RS 3 affiche un look résolument plus affirmé, comme en témoigne l’immense calandre Singleframe à motifs losangés cerclée d’un masque reliant les blocs optiques. La calandre est flanquée de deux prises d’air latérales au-dessus desquelles se trouvent les blocs optiques effilés intégrant des feux de jour dont l’affichage matriciel présente un drapeau à damiers lorsque la voiture est en marche, alors que l’animation qui se met en mouvement au déverrouillage ainsi que lors du verrouillage affiche d’abord la lettre R, suivie de la lettre S et du chiffre 3.

Un look plus typé

Sur les flancs de la voiture, on remarque immédiatement les sorties d’air verticales à la jonction des ailes avant et des portières, ainsi que les bas de caisse noirs et les jantes en alliage RS de 19 pouces à cinq rayons en forme de Y.

Un aileron est intégré au couvercle du coffre et le diffuseur est accompagné de deux tubulures d’échappement ovales. La voie avant est élargie de 33 millimètres, et la géométrie de la suspension a été revue afin de présenter un carrossage négatif augmenté d’un degré à l’avant et d’un demi-degré à l’arrière. Plusieurs couleurs de carrosserie sont au programme, dont deux nouvelles : Kyalami Green, déjà vue sur la TT RS, et Kemora Grey, empruntée à la R8. Pour la première fois, il est également possible d’opter pour un toit noir brillant.

Photo: Audi AG

Habitacle de style cockpit

La planche de bord en carbone et le volant sport à trois branches et partie inférieure à l’horizontale donnent le ton et, avec l’ajout de l’ensemble Design, une bande de couleur s’affiche à la position midi, comme sur une voiture de course.

Le cockpit virtuel est au programme avec affichage spécifique RS comportant un changement de couleur du tachymètre qui passe du vert au jaune puis au rouge afin d’indiquer au conducteur qu’il est temps de changer de rapport au moyen des paliers localisés au volant. Désormais, la RS 3 peut être équipée d’un affichage tête haute proposé en option.

Les sièges en cuir nappa avec motif RS en nid d’abeille sont livrables avec surpiqûres en noir brillant, en rouge ou en vert, les tapis adoptant la couleur contrastante choisie, de même que les buses de ventilation et le contour des ceintures de sécurité.

Photo: Audi AG

1-2-4-5-3

Comme nous l’avons déjà écrit, la RS 3 est encore animée par le fabuleux cinq cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui s’exprime avec une sonorité atypique en raison de sa séquence d’allumage décalée avec mise à feu des cylindres dans l’ordre 1-2-4-5-3.

La puissance est toujours chiffrée à 394 ch, mais le couple est en hausse. L’innovation la plus intéressante est l’ajout du Torque Splitter qui permet de varier la répartition du couple sur le train arrière, et qui permet aussi de faire des belles glissades drift lorsque le mode RS Torque Rear est sélectionné puisqu’un couple maximal de 1 290 lb-pi est alors envoyé seulement à la roue arrière extérieure en virage. Frissons garantis…

Photo: Audi AG

Au moment d’écrire ces lignes, Audi Canada n’était pas en mesure de préciser quel sera le prix de base ou le tarif des options de cette berline RS 3 de seconde génération. Parions toutefois que l’échelle de prix devrait avoisiner celle du modèle actuel dont le prix de départ est de 65 600 $.