En vidéo : Gabriel Gélinas s'amuse avec la Audi RS 3 2022

Le journaliste du Guide de l'auto Gabriel Gélinas a réalisé un premier contact avec la nouvelle Audi RS 3 2022.

La troisième génération de la berline sportive ajoute des technologies innovantes et elle a battu un record sur le circuit légendaire du Nürburgring en Allemagne.

Sur le plan stylistique, « le look est résolument plus affirmé, inspiré des récentes RS6 Avant et RS7 Sportback », commente Gabriel.

Photo: Tobias Sagmeister

Par rapport à la A3, la RS 3 est 25 mm plus basse. Elle est chaussée de jantes de 19 pouces et la voie avant est élargie de 33 millimètres. Fait à noter, la variante nord-américaine arrivera seulement en format de berline. L’Europe aura droit à une version à hayon.

Assis dans l’habitacle, notre journaliste souligne la qualité d’assemblage et de finition. Au point de vue du design, nous retrouvons une planche de bord en carbone, des sièges en cuir nappa avec motifs hexagonaux et surpiqûres ainsi que l’instrumentation complètement numérique de 12,3 pouces.

Sous le capot, la berline est animée par un moteur cinq cylindres de 2,5 litres turbocompressé. La puissance de 394 chevaux est identique par rapport à l’ancienne génération. Le couple, maintenant de 369 lb-pi, est néanmoins disponible sur une plus grande plage du régime moteur. « Au volant, on prend un malin plaisir à faire chanter ce cinq cylindres à sonorité atypique », explique Gabriel Gélinas.

Photo: Tobias Sagmeister

Sur le circuit, Gabriel se réjouit de l’efficacité du mode Drift, notamment rendu possible grâce à une nouvelle technologie : le Torque Splitter (répartiteur de couple). Sommairement, ce système s’assure de distribuer le couple de l’essieu arrière de manière optimale. Le conducteur pourra sélectionner le mode Drift et le répartiteur de couple pourra rediriger toute la puissance à une seule roue et jusqu’à 1 290 lb-pi de couple.

Photo: Tobias Sagmeister

« C’est une machine de performance exceptionnelle », s'exclame-t-il en testant les différents modes de conduite.

Audi Canada, le prix de la RS 3 2022 n’a pas encore été fixé au moment d’écrire ces lignes. Cependant, on peut s'attendre à ce que la facture initiale tourne autour de 65 000 $. Le modèle arrivera chez les concessionnaires du Quévec au cours du deuxième trimestre de 2022.