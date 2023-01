En vidéo : Le Guide de l’auto au volant de l’Audi Q8 e-tron 2023

De passage aux îles Canaries, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a effectué un premier contact avec le nouveau Audi Q8 e-tron 100 % électrique sous deux déclinaisons, soit en version SQ8 e-tron et Q8 55 e-tron.

« Ce VUS est disponible en configuration Sportback — avec une ligne de toit fuyante à l’arrière -, ou encore en configuration VUS conventionnelle », explique Gabriel. Très aérodynamique, le coupé a un coefficient de traînée de 0,24, alors que l’autre monte la donnée à 0,27.

« Un des aspects "cool" de ce véhicule, c’est qu’en Europe et sur d’autres marchés, le Q8 e-tron n’est pas équipé de rétroviseurs qui sont des miroirs, mais plutôt des caméras », mentionne l’expert. Les caméras projettent une image dans les portières et la technologie ne sera pas disponible sur le sol nord-américain.

Photo: Tobias Sagmeister

Autonomie de 500 km

Par rapport à l’ancienne mouture, la taille de la batterie passe de 95 à 114 kWh. « On n’a pas encore les chiffres de l’EPA quant à l’autonomie du véhicule. Ils sont en processus d’homologation. Pour ce qui est du Q8 55 e-tron, on parle d’une autonomie qui devrait être supérieure à 500 kilomètres », estime Gabriel.

Photo: Tobias Sagmeister

La plus performante SQ8 e-tron parcourra approximativement 450 kilomètres. Sinon, à l’aide d’une borne de 170 kW, il est possible de récupérer 10 à 80 % des électrons en environ 31 minutes. Une borne de type 2 d’une puissance de 11 kW recharge complètement la batterie en onze heures et trente minutes.

Dynamique et silencieuse

La batterie alimente trois moteurs : un situé à l’avant et les deux autres se retrouvent à l’arrière. Cette configuration permet une répartition vectorielle du couple, ce qui aide au comportement routier.

Photo: Tobias Sagmeister

« Pour ce qui est de la dynamique, l’Audi Q8 e-tron a reçu beaucoup d’améliorations », se réjouit Gabriel. Parmi celles-ci, il note la direction plus rapide, la suspension plus confortable, la maniabilité sur route ainsi que le silence de roulement. Il s’agit d’un véhicule agréable à conduire.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour plus de détails.