Audi pourrait construire des véhicules en Ontario

Audi étudie sérieusement la possibilité de construire une usine de véhicules électriques en Amérique du Nord et certains analystes croient que l’Ontario a de bonnes chances de l’accueillir.

Rappelons que la compagnie mère Volkswagen a annoncé le 13 mars dernier qu’elle allait se doter d’une usine de batteries à St. Thomas, dans le sud-ouest de la province à mi-chemin entre Toronto et Windsor. Celle-ci doit débuter ses activités en 2027 afin de desservir non seulement des modèles Volkswagen, mais aussi quelques-uns de la marque de luxe Audi et ceux de la future marque Scout.

L’expert Conrad Layson de la firme AutoForecast Solutions a mentionné à Automotive News Canada qu’il y a une « réelle possibilité » qu’Audi s’installe en Ontario étant donné la proximité avec la nouvelle usine. Il explique que les cellules de batteries sont fragiles et supportent mal le transport. De ce fait, les constructeurs automobiles gagnent à assembler leurs véhicules électriques le plus près possible du lieu de fabrication des batteries.

À défaut de l’Ontario, l’État voisin du Michigan pourrait aussi attirer Audi, reconnaît un autre expert d’AutoForecast Solutions, Sam Fiorani.

Photo: Antoine Joubert

Depuis que le gouvernement américain a adopté sa nouvelle Loi sur la réduction de l’inflation et priorisé les incitatifs aux entreprises qui fabriquent leurs produits localement, plusieurs constructeurs étrangers veulent se mettre à produire des véhicules aux États-Unis.

Il faut savoir que les incitatifs en question s’appliquent aussi même quand la production se fait au Canada. Audi ne donne aucun détail pour le moment, mais une décision pourrait être prise d’ici la fin de l’année.

Le groupe Volkswagen a déjà des usines de véhicules – ainsi que plusieurs fournisseurs – au Tennessee et au Mexique, mais le Canada est en train de se doter d’une position favorable dans le domaine de l’électrification des transports.

Sous ses différentes marques, Volkswagen prévoit d’introduire plus de 25 nouveaux modèles électriques sur le marché nord-américain d’ici 2030.

