L’Audi Q8 2024 se rafraîchit avant de changer de nom

Audi apporte de légers changements à son utilitaire Q8 pour l’année-modèle 2024, dont les premiers exemplaires débarqueront sur notre continent cet hiver.

Tant le Q8 de base que le sportif SQ8 arborent de nouveaux phares à matrice à DEL haute définition ainsi qu’une grille de calandre actualisée. Le Q8 Technik et le SQ8 sont équipés de la technologie d’éclairage au laser d’Audi. La forme et le traitement des prises d’air dans les coins du pare-chocs avant changent également.

Les feux de jour et les feux arrière à DELo offrent quatre options de signatures de personnalisation. La compagnie a de plus révisé au passage le style des jantes en alliage. Celles de série mesurent 21 pouces (Q8) ou 22 pouces (SQ8), mais trois autres modèles de 22 et 23 pouces figurent en option.

Photo: Audi

Si vous aimez une apparence plus sombre, l’ensemble optique noire comprend des longerons de toit, des boîtiers de rétroviseurs, des cadres de vitres et un masque de calandre au fini noir. Des embouts d’échappement chrome foncé et des anneaux Audi 2D gris anthracite apportent la touche finale.

Soulignons par ailleurs le becquet avant et le diffuseur arrière redessinés sur le SQ8 ainsi que les nouvelles couleurs de carrosserie au menu (Or Sakhir, Blue Ascari et Rouge piment).

Photo: Audi

À bord, Audi a modernisé quelques-unes des garnitures et bonifié son système d’infodivertissement, entre autres avec un plus grand choix d’applications telles que Spotify et Amazon music.

Les moteurs sous le capot ne changent pas, sans surprise. Le Q8 renferme un V6 turbocompressé de 3 litres qui génère 335 chevaux et 369 lb-pi de couple, accélérant de 0 à 100 km/h en 6 secondes. Pour sa part, le SQ8 exploite un V8 biturbo de 4 litres développant 500 chevaux et 568 lb-pi de couple, de quoi compléter le même sprint en 4,5 secondes. Les deux peuvent remorquer jusqu’à 7 770 lb.

Photo: Audi

L’Audi Q8 2024 débute à 95 450 $ en version Progressiv et à 103 780 $ en version Technik. La seconde est assujettie à la taxe de luxe fédérale. Idem pour le SQ8 2024, dont le prix est fixé à 129 840 $. Si vous souhaitez viser encore plus haut, le tout puissant RS Q8 2024 de 591 chevaux peut être commandé à partir de 153 898 $.

Tel qu’annoncé par le grand patron d’Audi plus tôt cette année, la nomenclature de la gamme est sur le point de changer. À l’avenir, les voitures conventionnelles de la marque continueront de débuter par la lettre « A » et les utilitaires sport, par la lettre « Q ». Toutefois, le chiffre qui suit servira désormais à identifier s’il s’agit d’un modèle à essence (impair) ou électrique (pair).

Le travail a déjà commencé puisque, rappelons-le, le multisegment électrique e-tron a été rebaptisé Q8 e-tron. Le Q8, lui, devrait se joindre à l’appellation Q7… à moins qu’Audi décide de créer un Q9. À suivre.

En vidéo : Essai routier de l'Audi Q8 e-tron