Un nouveau bolide pour Nick Suzuki

L’attaquant des Canadiens de Montréal Nick Suzuki roulera désormais en Audi RS Q8.

C’est ce que l’on a pu apprendre via le compte Instagram du concessionnaire Audi St-Bruno.

Le RS Q8 est le VUS le plus cher et le plus performant de la gamme Audi en 2022. Offert à partir de 131 600 $, ce modèle d’exception est animé par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres. La puissance et le couple s’élèvent respectivement à 591 chevaux et 590 livres-pied. Cela permet au VUS allemand de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Bref, si vous voyez passer un RS Q8 argent près du Centre Bell cet automne, dites-vous que c’est peut-être Suzuki. Il n’aura plus de raison d’être en retard à l’aréna!

