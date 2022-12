Audi Q8 e-tron 2023 : plus de performance et d'autonomie

Le lancement du VUS électrique Audi e-tron quattro remonte déjà à 2018. Suivi peu après de sa variante Sportback à profil fuyant, ainsi que d’une variante S animée par trois moteurs, le e-tron quattro est devenu le leader du marché des VUS électriques en Europe, et se vend à plus de 150 000 exemplaires à travers le monde.

Quatre ans après le lancement de ce véhicule qui inaugurait la transition vers la mobilité électrique du constructeur, Audi procède à la refonte du modèle

Au Canada, l’offre de la marque est composée du Q8 55 e-tron et du SQ8 e-tron, tous deux proposés en configuration de VUS classique ou Sportback.

Photo: Tobias Sagmeister

Autonomie bonifiée

Dans les deux cas, la motorisation électrique est alimentée par une batterie de même taille que celle du modèle précédent, mais dont la densité d’énergie est améliorée de 20%. C’est donc une batterie de 114 kWh, dont 106 sont utilisables, qui anime ces nouveaux véhicules. Leur autonomie a progressé de 32% par rapport aux modèles

Audi annonce une autonomie de 582 kilomètres pour le Q8 55 e-tron et de 600 pour le Q8 55 e-tron Sportback selon le standard WLTP (World Light-vehicle Test Procedure), lequel est généralement très optimiste. Pour le SQ8 e-tron, ces données sont respectivement de 494 et 513 kilomètres. Le Q8 55 e-tron et le SQ8 e-tron sont en processus d’homologation de l’EPA (Environmental Protection Agency aux États-Unis). On attend les données de cette agence, lesquelles correspondent plus fidèlement à l’autonomie réelle. Règle générale, l’autonomie chiffrée par l’EPA est inférieure de 11% par rapport à celle du WLTP. En se livrant à ce calcul, on obtiendrait donc une autonomie de 518 et 534 kilomètres pour le Q8 55 e-tron et de 440 à 457 kilomètres pour le SQ8 e-tron, mais cela reste à confirmer.

La recharge a également été bonifiée, les Q8 et SQ8 étant capables d’être rechargés à 170 kW, ce qui signifie que la charge de la batterie passe de 10 à 80% en 31 minutes. Sur une borne classique de niveau 2 capable de livrer un courant de 11 kW, la recharge complète s’effectue en 11 heures et demie, alors qu’elle est de six heures avec un courant de 22 kW.

Photo: Tobias Sagmeister

Sur la route

Le SQ8 e-tron est animée par trois moteurs électriques, le premier entraînant les roues avant et les deux autres faisant tourner chacune des roues arrière, cette configuration permettant une répartition vectorielle de couple.

Sur les routes montagneuses, le SQ8 s’est montré d’attaque en raison d’une direction précise et surtout plus rapide que celle du modèle antérieur, ce qui permet de réduire l’angle de braquage et donne un meilleur ressenti. Les liaisons au sol ont également été revues et on note une réduction de la plongée au freinage et du roulis en virage.

Photo: Tobias Sagmeister

Pour ce qui est de la dynamique, le SQ8 e-tron s’est avéré très convaincant, tout en se montrant plutôt véloce en accélération franche comme en fait foi un chrono de 4,5 secondes pour le 0 à 100 km/h, grâce à une puissance combinée de 496 chevaux et un couple maximal de 717 lb-pi.

Le Q8 55 e-tron fait cet exercice en 5,6 secondes avec ses 402 chevaux et 489 lb-pi. Sur le Q8 e-tron, le moteur asynchrone animant le train arrière a été modifié, et comporte 14 bobines plutôt que 12. Cela signifie que son champ magnétique est bonifié et que le couple est en hausse alors que la consommation d’énergie demeure identique. Dans les deux cas, le confort de roulement et l’insonorisation se sont avérés très impressionnants.

Photo: Tobias Sagmeister

Logo en 2D

Côté look, les Q8 et SQ8 arborent désormais le logo de la marque en 2D sur la calandre ainsi que sur la partie arrière. Pour la première fois, le logo apparaît aussi sur le pilier B de la carrosserie de ces modèles dont l’aérodynamique a été optimisée.

Comme c’est maintenant coutume sur les nouveaux modèles Audi, l’habitacle du Q8 e-tron présente un affichage entièrement numérique. Deux dalles de 10,1 et 8,6 pouces servent d’interface avec le système d’infodivertissement, le système de chauffage/climatisation et plusieurs autres fonctionnalités. La qualité des matériaux et la finition intérieure sont au top. Par ailleurs, les Q8 et SQ8 sont équipés d’un toit panoramique à commande électrique comportant des stores, ainsi que des sièges chauffants et ventilés, les fonctions de massage étant offertes en option. Le décor est agrémenté d’appliques en bois véritable, d’autres en aluminium, et même en fibre de carbone sur les versions S Line.

Photo: Tobias Sagmeister

Le Q8 55 e-tron arrivera sur notre marché au début du deuxième trimestre de 2023, suivi du SQ8 e-tron, et la tarification ne sera établie que peu avant la commercialisation.

Toutefois, on anticipe que les tarifs seront voisins de ceux des modèles actuels, dont l’échelle de prix varie de 86 900 à 109 300 $. Grâce aux Q8 55 e-tron et SQ8 e-tron, Audi corrige le tir avec une autonomie maintenant plus convaincante et une dynamique relevée d’un cran par rapport à la première génération de son VUS électrique.