Vision Neue Klasse Concept : un autre avant-goût de l'avenir électrique chez BMW

BMW continue de montrer son futur électrique en dévoilant un autre concept qui signale l’interprétation du futur de la mobilité sur quatre roues. Le Neue Klasse Vision Concept s’apparente beaucoup au i Vision Dee Concept dévoilé plus tôt par la marque bavaroise. La toute dernière version expose un extérieur plus travaillé, le tout dans un design qui tente de marier l’héritage de la marque (elle ressemble à une BMW 2002 de la fin des années 1960, début 1970).

La devanture du concept est ce qui attire l’œil au premier regard. Les éléments clés qui caractérisent la marque ont été largement modernisés ici, comme le nez de requin ainsi que la calandre double qui a pris du gabarit et s’intègre avec les phares. Au lieu d’être fonctionnel au chapitre du refroidissement, cet élément a changé de vocation en prenant un caractère dynamique et stylique, conjointement avec les phares qui s’adaptent selon les besoins du conducteur.

Le toit entièrement fait entièrement de verre laminé contribue, selon le constructeur, à l’efficacité du véhicule au chapitre de la consommation d’énergie pour la climatisation et le chauffage.

Photo: BMW

Un habitacle panoramique signé iDrive

Lorsqu’on passe dans l’habitacle, ce sont les commandes analogiques qui brillent par leur absence. Vous l’aurez deviné, l’écran central du concept Neue Klasse Vision se charge de la quasi-totalité des fonctionnalités. En plus d’avoir modernisé son assistant à commande vocale pour le rendre plus coopératif, la marque introduit également pour la première fois un système d’affichage à tête haute panoramique, qui domine le pare-brise d’un pilier à l’autre, et qui diffuse des éléments en complément à l’affichage à tête haute actuel. Ainsi, le conducteur et son passager peuvent faire glisser des informations et fonctions provenant de l’écran central vers cet affichage à tête haute qui, selon le constructeur, n’a aucun impact sur la vision du conducteur.

Photo: BMW

Hélas, nous n’avons pas pu évaluer cet élément, car nous ne pouvions nous asseoir dans le véhicule. Par contre, nous avons pu contempler la sellerie du concept Neue Klasse Vision qui est faite d’un textile qui s’apparente à du tissu corduroy, mais entièrement tissé avec matériaux recyclés. C’est d’ailleurs l’une des pièces maîtresses de l’habitacle qui est dépourvu de chrome ou autres métaux non durables.

Des promesses audacieuses

Ce concept n’est pas que design et lumières, il a aussi la mission technique d'améliorer grandement l’offre électrique de la marque. Ce véhicule, qui annonce une nouvelle classe de modèles chez BMW, sera animé par une nouvelle génération du groupe motopropulseur eDrive. Les batteries seront remplies de cellules rondes plutôt qu’ovales, permettant, selon le constructeur, d’augmenter la densité énergétique de 20%.

Photo: BMW

Grâce à cette technologie et d’autres innovations, le concept offrirait 30% de plus d’autonomie qu’un modèle similaire. À la borne, il prendra 30% moins de temps à recharger qu’un modèle rival aux caractéristiques techniques équivalentes.

Du Neue Klasse Vision Concept devraient découler plusieurs nouveaux modèles au cours des prochaines années, le premier d’entre eux devrait être dévoilé en 2025. Reste à voir quels segments bénéficieront des améliorations qu’amène cette nouveauté qui, sur papier, s’annonce comme un grand pas en avant pour le futur électrique de la marque.