BMW i Vision Circular : la voiture urbaine de l'avenir selon BMW

Elle est électrique, ne mesure que quatre mètres de long, accueille quatre personnes à son bord et elle est conçue selon les principes fondamentaux de l’économie circulaire en utilisant des matériaux recyclés et recyclables.

Cette nouvelle voiture est la BMW i Vision Circular, l’un des cinq véhicules concept que BMW présente à l’évènement IAA Mobility de Munich. Elle représente ce à quoi pourrait ressembler une voiture urbaine appartenant au créneau du luxe créée par BMW en 2040.

C’est véritablement une philosophie de mobilité durable qui est avancée par le concept i Vision Circular, dont la construction fait usage de matériaux usagés, comme de l’aluminium et de l’acier. Même la batterie, de type solide, qui alimente la motorisation électrique est produite avec des matériaux recyclés et sera elle-même éventuellement recyclable.

Photo: BMW AG

« La BMW i Vision Circular illustre notre approche qui est à la fois holistique et méticuleuse afin d’assurer une mobilité durable. Elle symbolise notre ambition d’être un leader dans le développement d’une économie circulaire », déclare Oliver Zipse, chef de la direction du constructeur bavarois. Selon Adrian van Hooyndonk, chef du design chez BMW, la i Vision Circular est conçue selon quatre principes appelés RE :THINK, RE :DUCE, RE :USE et RE :CYCLE, lesquels touchent à tous les aspects de la conception, de la construction, de l’usage et de la recyclabilité d’un véhicule.

Un look minimaliste

Le concept étant de faire mieux avec moins, le look du concept i Vision Circular peut être qualifié de minimaliste, dans la mesure où cette voiture est construite en faisant usage d’un minimum de pièces de carrosserie.

Ainsi, la partie avant est dépourvue d’une calandre avec baguettes de chrome, les doubles naseaux ayant été réinterprétés comme une surface numérique reliant les blocs optiques. Même le logo de la marque est gravé par un laser sur la surface de la voiture, plutôt que d’être apposé sur sa carrosserie. Vue de profil, la i Vision Circular affiche un look de type monobox, et on remarque la présence d’une mince surface qui se déploie comme un ruban autour du fameux Hofmeister kink sur le pilier C, lequel est un élément de design typique de la marque bavaroise.

Photo: BMW AG

La carrosserie n’est pas peinte, mais sa couleur est le résultat de l’application d’un fini anodisé de couleur or, appelée Anodized Mystic Bronze par BMW, directement sur l’aluminium recyclé. Même les pneus, au look Vivid Blue Rubber et presque transparents, sont réalisés avec du caoutchouc naturel produit de façon renouvelable. Lorsque le conducteur ou les passagers touchent la commande d’ouverture, les portières antagonistes s’ouvrent afin d’accorder l’accès à un habitacle très spacieux, compte tenu du gabarit compact de la voiture.

Un bar-salon sur roues

C’est un habitacle ouvert et dégagé qui accueille les passagers, avec des sièges qui ressemblent à du mobilier de salon, lesquels sont créés avec des matériaux recyclés. Les écrans classiques d’une voiture actuelle sont ici remplacés par une interface qui prend la forme d’une sculpture imprimée en 3D au look de cristal qui représente le cerveau de la voiture et qui permet une toute nouvelle expérience d’interaction avec les fonctionnalités du véhicule.

Photo: BMW AG

Le volant est également imprimé en 3D avec des pavés tactiles disposés sur la planche bord, à droite et à gauche du volant. Les informations nécessaires à la conduite sont projetées sur la surface du pare-brise devant le conducteur, alors que le passager avant peut regarder du contenu multimédia projeté de son côté. Les places arrière prennent la forme d’une banquette légèrement surélevée et les haut-parleurs de la chaîne hi-fi sont logés sous les appuie-têtes permettant de créer des zones distinctes. Cette chaîne a été mise au point avec la collaboration du célèbre compositeur Hans Zimmer.

Photo: BMW AG

La BMW i Vision Circular est un des cinq véhicules concept que BMW présente au IAA Mobility de Munich, et Le Guide de l’auto est sur place pour couvrir ce redémarrage du Salon de l’auto de Francfort qui a eu cours jusqu’en 2019. Gardez le contact pour la suite des choses…

