BMW Série 2 2022 : plus grosse et plus puissante

Le coupé BMW Série 2 accouche d’une nouvelle génération pour 2022. À la différence du modèle Gran Coupé qui repose sur une plateforme à traction, BMW conserve ici une architecture typée propulsion.

Au Canada, la version M240i xDrive arrivera en premier, soit en novembre de cette année. Et on peut déjà vous dire que son prix de base est fixé à 56 950 $. BMW annonce aussi que la 230i xDrive suivra plus tard.

Plus agressive… mais pas trop

La nouvelle Série 2 2022 gagne 88 mm en longueur (dont 50 mm au niveau de l’empattement) et 66 mm en largeur (incluant des voies élargies de plus de 60 mm), tandis que sa hauteur est réduite de 2,5 mm. Ces dimensions accrues, jumelées à un châssis perfectionné et plus rigide, vont se traduire par une meilleure tenue de route dans les virages en plus de conférer une allure plus agressive au coupé.

Photo: BMW

La calandre a été revue elle aussi, mais ne tombe pas dans la démesure comme sur la Série 4 ainsi que les M3 et M4. Fait intéressant : ses volets verticaux peuvent s’ouvrir en 10 positions pour mieux refroidir le moteur au besoin. Les lignes sont plus saillantes et les éléments optiques adoptent un style plus accrocheur (les phares sont inspirés de la légendaire BMW 2002).

Le capot et les ailes en aluminium contribuent à réduire le poids, les roues en alliage léger M de 19 pouces sont chaussées de pneus toute saison ou de performance (au choix) et les nouvelles sorties trapézoïdales de l’échappement M Sport de série amènent une belle touche finale. Dans l’ensemble, on aime bien… excepté peut-être cette carrosserie couleur prune.

Photo: BMW

Décor intérieur actualisé

À l’intérieur, les commandes sur la console centrale ont été réaménagées. Des sièges sport en similicuir SensaTec bicolore et un volant sport gainé de cuir sont inclus de série, tandis que du cuir Vernasca (quatre teintes possibles) est optionnel. Idem pour le toit ouvrant agrandi de 20%.

Il y a toujours l’éclairage ambiant, alors que le système d’infodivertissement iDrive 7 peut être substitué par Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. L’écran central de 8,8 ou 10,25 pouces se combine avec une instrumentation numérique de 5,1 ou 12,3 pouces. Un affichage tête haute, l’assistant intelligent BMW (ou même Alexa d’Amazon) et la navigation par GPS sont aussi disponibles.

Photo: BMW

Puissante et performante

Le coupé BMW Série 2 2022 voit son moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres gagner en puissance et en couple. On parle de 47 chevaux pour un total de 382 et d’une livre-pied pour un total de 369. Le second chiffre s’obtient dès 1 800 tours/minute, ce qui donne une accélération de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

La toute dernière version de la boîte automatique Steptronic Sport à huit rapports gère la puissance, accompagnée de palettes au volant et d’une fonction de départ-canon (launch control). La boîte manuelle n’est plus là. Le rouage intégral xDrive, lui, est réglé de façon à transférer l’entièreté du couple aux roues arrière en temps normal et à ne solliciter le train avant qu’au besoin.

Photo: BMW

Mentionnons par ailleurs que la suspension M Sport de série a été améliorée, ses amortisseurs étant mieux capables de gérer les changements dans la chaussée pour plus de confort ou d’agilité, selon les circonstances. En option, une suspension M adaptative est disponible pour permettre au conducteur d’ajuster le roulement à sa guise.

Les principales rivales de la BMW Série 2 demeureront la Mercedes-Benz Classe A et l’Audi A3, cette dernière étant censée nous revenir avec une version RS 3 très explosive. N’oublions pas toutefois la Cadillac CT4, surtout en version CT4-V Blackwing de 472 chevaux!

En vidéo : notre essai de la BMW Série 2 Gran Coupé 2021