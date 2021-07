BMW Série 2 Coupé 2022 : cinq choses à savoir

Chez BMW, la Série 2 arrive en deux versions distinctes. La première, la Gran Coupé, a quatre portières et la deuxième, la Coupé, n’en a que deux. Nous nous attaquerons à cette dernière, puisqu’elle est fraîchement renouvelée.

Voici cinq choses à savoir à propos de la BMW Série 2 Coupé 2022.

Nouvelle esthétique

Commençons avec l’évidence, la Série 2 de nouvelle génération n’incorpore pas la grosse grille figurant sur une multitude de produits de la marque, dont la nouvelle Série 4. En ce sens, elle demeure fidèle à son passé en termes d’esthétique.

Photo: BMW

BMW nous dévoile une variante plus huppée, la M240i xDrive, au design plutôt agressif. Les phares redessinés et inspirés du modèle 2002 des années 1960-1970, l’ajout de formes triangulaires au niveau du pare-chocs, de nouveaux feux arrière ainsi qu’un long capot font partie des nombreux changements stylistiques du véhicule.

Concernant les dimensions, la voiture est plus longue de 88 mm, plus large de 66 mm, plus basse de 2,5 mm et a un empattement plus long de 50 mm comparativement au M240i xDrive Coupé qu'elle remplace. Somme toute, la M240i xDrive arbore une apparence qui se distingue de l’allure plus sobre de la génération sortante.

Un moteur connu

Cette mouture de la Série 2 partage de nombreuses composantes avec la Série 3, notamment le châssis et le moteur. Parlant de ce dernier, il s’agit d’un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres.

Tout comme son homologue à quatre portes, la puissance s’élève à 382 ch et le couple est de 369 lb-pi, soit 47 ch et 1 lb-pi de plus que la génération sortante. Par ailleurs, le moteur sera uniquement jumelé au rouage intégral xDrive qui est calibré pour fonctionner principalement comme une propulsion. Une boîte automatique à huit rapports complète l’ensemble du groupe motopropulseur.

Sur le plan de la performance, la marque bavaroise clame un exercice du 0 à 60 mi/h (0 à 97 km/h) effectué en 4,1 secondes. La vitesse maximale est de 250 km/h.

Photo: BMW

Plusieurs commodités

À bord de l’habitacle, le conducteur est servi par une instrumentation qui utilise un écran de 5,1 pouces ou, en option, un tableau de bord numérique mesurant 12,3 pouces. Par ailleurs, l’affichage tête haute est disponible.

L’infodivertissement profite du système d’exploitation BMW iDrive 7. Celui-ci permet l’usage des applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de même que de l’assistant Amazon Alexa. L’écran tactile est de 8 pouces (10,25 pouces en option). Pour les audiophiles, sachez qu’une chaîne hi-fi haut de gamme Harman Kardon de 464 watts avec 14 haut-parleurs est disponible.

En termes d’esthétique, la BMW M240i xDrive Coupé comprend un volant M en cuir de série, des genouillères rembourrées sur la console centrale , des seuils de porte portant le logo M, des pédales M et un repose-pieds conducteur M, des tapis de sol M et des écrans spécifiques M dans le combiné d'instruments.

Finalement, la Série 2 suit la tendance de l’industrie en employant des technologies d’aide à la conduite, telles que : l’avertissement de collision frontale avec freinage, la détection des angles morts et le système de suivi de voie pour n’en nommer que trois.

Photo: BMW

Dynamisme relevé

Typique aux produits de la marque, la Série 2 incorpore plusieurs technologies afin de rehausser le plaisir de conduire et les performances.

Parmi ces technologies, il y a la calandre qui comporte des volets d'air disposés verticalement au lieu des barres classiques. Ceux-ci fonctionnent électriquement et peuvent s'ouvrir en dix positions pour gérer la quantité d’air qui entre dans le moteur.

Sur le plan dynamique, la répartition du poids est presque parfaitement distribuée entre l’avant et l’arrière. Le rouage intègre un différentiel M Sport à l’arrière afin d’optimiser la traction sur le bitume et les composantes de la suspension ont été revues.

En option, la suspension adaptative M permet de changer les paramètres reliés au confort et à l’expérience de conduite. Pour le freinage, l’automobile est équipée d'étriers fixes à l’avant à quatre pistons et d'étriers flottants à l’arrière à un piston. Finalement, la carrosserie est 12% plus rigide en torsion statique.

Photo: BMW

Une autre version pour plus tard

La date du lancement sur le marché de la deuxième génération de la BMW Série 2 est prévue pour novembre 2021. Le prix de la M240i xDrive débute à 56 950 $.

Par ailleurs, une version plus abordable, la 230i xDrive, arrivera au pays à une date ultérieure. Bien que nous n’ayons pas plus d’informations en lien avec ce modèle au moment d’écrire ces lignes, il est fort probable que cette mouture sera équipée d’un moteur quatre cylindres turbocompressé, comme la présente génération à quatre portes (Gran Coupé).

