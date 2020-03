Sur la Route : on a essayé la BMW Série 2 Gran Coupé 2021

La BMW 330e 2021 : un système hybride intelligent

La technologie hybride fait le pont entre les voitures à essence et la motorisation 100% électrique . La nouvelle BMW 330e 2021 de septième génération est un exemple particulier de cette motorisation, car en plus d’être munie d’un rouage intégral, sa batterie plus grande permet d’avoir une autonomie de 51 …