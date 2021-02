Cadillac CT4-V et CT5-V Blackwing : encore plus puissantes que prévu!

Le vent semble tourner tranquillement pour Cadillac. Après la venue du nouvel Escalade et des berlines CT4 et CT5, l’heure est maintenant à la performance!

Tandis que Cadillac, comme les autres marques du groupe General Motors, affirme que son futur est électrique, le constructeur nous présente aujourd’hui deux produits phares censés positionner la marque comme une véritable alternative à l’hégémonie allemande pour les années à venir : les CT4-V et CT5-V Blackwing.

Du sérieux

Les CT4-V et CT5-V Blackwing sont les héritières des ATS-V et CTS-V, censées rivaliser avec les BMW M3 et BMW M5 de ce monde, rien de moins. Tandis que les CT4-V et CT5-V sont plutôt des versions de milieu de gamme, les Blackwing deviennent les véritables monstres de performance de Cadillac.

Est-ce que les « ailes noires » pourront arriver à rivaliser avec les ténors allemands? Tout porte à croire qu’on aura enfin droit à un peu de compétition!

Photo: Cadillac

Monstres de puissance

Ce n’est pas que les Cadillac du passé n’étaient pas bien, mais elles manquaient d’un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, on le retrouve dans les CT4 et CT5 de base. Entre une BMW Série 3 et une Cadillac CT4, il y a maintenant une véritable hésitation. Imaginez ce que ça donne avec de gros moteurs…

On apprend ainsi que la nouvelle CT4-V Blackwing sera animée par un V6 de 3,6 litres biturbo de 472 chevaux et 459 livres-pied de couple. La Cadillac CT5-V Blackwing, pour sa part, aura droit à un V8 de 6,2 litres suralimenté assemblé à la main, produisant 668 chevaux et 659 livres-pied de couple.

Photo: Cadillac

Des rumeurs lancées la semaine dernière laissaient entrevoir des puissances respectives de 450 et 650 chevaux. Cadillac a habilement réussi à dépasser les attentes déjà très élevées à ce chapitre!

Dans les deux cas, la puissance sera envoyée aux roues arrière à l’aide d’une transmission automatique à 10 rapports ou d’une transmission manuelle à 6 rapports. Les puristes seront assurément ravis de cette dernière caractéristique!

Vous aurez remarqué qu’il s’agit des mêmes moteurs que ceux qui étaient employés dans les ATS-V et CTS-V, abandonnées il y a quelques années.

Photo: Cadillac

Pas de rouage intégral

Des rumeurs quant à un rouage intégral ont couru pendant un moment, et Cadillac avoue avoir flirté avec l’idée, et même avoir testé la chose.

Cela dit, on nous dit que les CT4-V et CT5-V Blackwing n’étaient pas plus rapides avec le rouage intégral, et les gens de Cadillac sont formels, si quelque chose se retrouve dans ces autos , c’est parce que ça contribue à améliorer leurs performances sur circuit. Voyez-vous, l’idée derrière les Blackwing est d’offrir des voitures de piste suffisamment confortables et civilisées pour être appréciables au quotidien.

Une partie du miracle reposera sur une nouvelle génération de la suspension magnétique de General Motors, similaire à celle de la Corvette, ou encore des VUS haut de gamme de General Motors. Cette suspension est capable de s’ajuster plusieurs fois par seconde de sorte à maximiser l’adhérence et le confort en fonction de la qualité du revêtement.

Photo: Cadillac

Mécaniquement, donc, on peut dire que c’est dans la boîte! Pour le reste, si l’on a droit au même degré de finition, de qualité des matériaux, et de ressenti à la conduite que dans les modèles V « ordinaires », on peut prédire un grand succès à ces deux berlines de performance.

Les CT4-V et CT5-V Blackwing seront disponibles plus tard dans l’année en tant que modèles 2022, à partir de 67 198 $ et 89 898 $, respectivement.

