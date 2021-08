Les redoutables modèles Blackwing de Cadillac maintenant en vente

Dévoilées au début de l’année, les nouvelles berlines sport Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing 2022 sont maintenant en vente au Canada pour le bonheur des amateurs de haute performance.

Ce sont ces modèles qui doivent rivaliser avec les meilleures compactes allemandes, tant sur la route que sur la piste, mais selon Cadillac, tout n’est pas qu’une question de chiffres.

« Les nouvelles CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing ont ce qu’il faut sur papier pour tenir tête aux meilleures voitures de la planète, mais elles vont aussi au-delà des chronos en proposant une expérience de conduite satisfaisante qui ne se résume pas qu’aux tours de piste », affirme Mirza Grebovic, directeur des modèles de performance chez Cadillac.

Photo: General Motors

La CT5-V Blackwing, rappelons-le, est la Cadillac de production la plus puissante et la plus rapide de l’histoire avec ses 668 chevaux, son sprint 0-100 km/h en trois secondes et demie ainsi que sa vitesse de pointe de plus de 320 km/h. Sa petite sœur, la CT4-V Blackwing, impressionne également avec ses 472 chevaux et à peine plus de quatre secondes pour atteindre 100 km/h.

Chacune est offerte de série avec une boîte manuelle à six rapports – une excellente nouvelle – ou en option avec une automatique à 10 rapports.

« Depuis près de 20 ans, les amateurs nous disent à quel point c’est important d’avoir le contrôle d’une boîte manuelle au volant d’une berline sport, ajoute Grebovic. Choisir la façon de profiter de l’expérience de conduite est un luxe en soi, surtout quand ça permet de se sentir plus connecté avec le véhicule. »

Photo: General Motors

Cadillac a par ailleurs décidé de ne pas offrir un rouage intégral, car selon ses tests, les CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing n’étaient pas plus rapides avec un tel système. Ce sont donc uniquement des voitures à propulsion, équipées d’un différentiel arrière à glissement limité contrôlé électroniquement et adapté aux différents modes de conduite.

Un ensemble aérodynamique en fibre de carbone est disponible pour rehausser la tenue de route, tandis qu’une nouvelle génération de la suspension magnétique de General Motors, similaire à celle de la Corvette, s’ajuste plusieurs fois par seconde afin de maximiser l’adhérence ou le confort en fonction de la qualité du revêtement.

Pour le reste, mentionnons des commodités telles que l’écran central tactile (8 pouces dans la CT4-V Blackwing, 10 pouces dans la CT5-V Blackwing) avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la chaîne audio AKG avec 15 ou 16 haut-parleurs de même que l’option d’un enregistreur de données de performance. La CT5-V Blackwing propose aussi un système de vision périphérique, un affichage tête haute et l’option de sièges de course accentués de fibre de carbone.

Photo: General Motors

Quant aux prix, vous devrez payer minimalement 67 198 $ pour la CT4-V Blackwing ou 89 898 $ pour la CT5-V Blackwing, incluant les frais de transport. À titre comparatif, les BMW M2 et M3 (moins puissantes) débutent respectivement à 72 000 $ et 84 300 $. Faites vite, par contre. Bien que GM ne puisse nous dire le nombre exact, la disponibilité de ces Cadillac explosives est extrêmement limitée au Canada.

En vidéo : Les Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing se dévoilent