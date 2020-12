Cadillac CT4-V et CT5-V Blackwing : boîte manuelle et impression en 3D

Après avoir annoncé en avril dernier que ses nouvelles berlines sport de haute performance porteront le nom Blackwing, Cadillac nous confirme maintenant qu’elles arriveront sur le marché l’été prochain en tant que modèles 2022.

Et bonne nouvelle pour les amateurs de conduite à l’état pur : imitant la BMW M3, les CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing comprendront de série une boîte manuelle à six rapports!

Celle-ci, au dire de la compagnie, n’aurait pas été possible sans de nouveaux processus de fabrication utilisant l’impression en 3D. D’ailleurs, les modèles Blackwing de Cadillac seront les premiers véhicules de General Motors à recourir à des pièces imprimées en 3D.

Il y aura par exemple le médaillon apposé sur le levier de la boîte manuelle (photo ci-dessus), mais aussi des conduits pour le système de chauffage et ventilation de même qu’un support de faisceau électrique. La réduction des coûts entraînée permet à Cadillac d’innover et d’offrir une boîte manuelle plus moderne et à la hauteur des attentes des amateurs, explique Mirza Grebovic, directrice des variantes de performance chez Cadillac.

Ceux qui préfèrent laisser la voiture faire le travail pourront opter pour une boîte à 10 rapports moyennant des frais supplémentaires.

Pour ce qui est du moteur des Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing, rien n’a encore été annoncé officiellement. La puissance sera de loin supérieure à celle des CT4-V (320 chevaux) et CT5-V (355 chevaux) déjà sur le marché.

Et pour vous donner une idée, lors des essais effectués sur la piste du Virginia International Raceway en début d’année, des prototypes des CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing ont complété des tours en quelques secondes de moins que les anciennes ATS-V (464 chevaux) et CTS-V (640 chevaux). Ça promet!

