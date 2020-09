Les Cadillac CT4 et CT5 2021 reçoivent une mise à jour techno

À peine un an après leur arrivée sur le marché, les nouvelles berlines Cadillac CT4 et CT5 reçoivent une bonne mise à jour technologique pour 2021.

L’ajout le plus important, bien sûr, est le système de conduite semi-autonome appelé Super Cruise. Comprenant la fonction de changement de voie automatique sur demande, celui-ci sera disponible dans les versions Luxe haut de gamme ainsi que les CT4-V et CT5-V.

Sur l’autoroute, tout en relaxant au volant, vous pourrez admirer le nouvel affichage numérique de 12 pouces à haute résolution qui se trouve derrière. Il est personnalisable, alors à vous de choisir comment vous désirez voir l’information.

Photo: General Motors

Par ailleurs, si vous avez besoin d’utiliser les fonctions d’infodivertissement, sachez que l’intégration des systèmes Apple CarPlay et Android Auto se fait maintenant sans fil. Il y a aussi une molette disponible sur la console centrale si vous ne voulez pas vous servir de l’écran tactile.

L’équipement de sécurité des Cadillac CT4 et CT5 2021 est bonifié par la fonction Boucler pour rouler, qui empêche de déplacer le levier de vitesses de la position de stationnement pendant 20 secondes si la ceinture n’est pas attachée – de quoi rassurer un peu les parents de jeunes conducteurs. Cette fonction est active dès la sortie de l’usine, mais il est possible de la désactiver dans le menu des réglages.

Quoi d’autre? Eh bien, Cadillac annonce une nouvelle édition spéciale « Diamond Sky » qui arrivera au début de l’an prochain. On la distingue par sa peinture Diamond Sky (argent) métallique, ses minces jupes latérales et son diffuseur arrière de couleur assortie ainsi que sa calandre exclusive comprenant un contour et des accents brillants. De nouvelles jantes l’accompagnent également et dissimulent des freins de performance Brembo à l’avant.

Photo: General Motors

À l’intérieur, cette édition possède une sellerie en cuir exclusive et contrastante, de nouvelles garnitures en aluminium (CT4) ou en bois (CT5) et des pédales en aluminium.

Enfin, Cadillac dit avoir amélioré la qualité de certains matériaux dans les CT4-V et CT5-V. Par exemple, la première remplace l’aluminium sur la console centrale par de la fibre de carbone. Deux nouvelles couleurs extérieures, dont une teinte Infrarouge, figurent sur la palette en remplacement de Rouge obsession et Épice royale.

Les Cadillac CT4 et CT5 2021 arriveront chez les concessionnaires cet automne. Les prix seront annoncés d’ici là.

En studio : les berlines redeviendront-elles populaires auprès des consommateurs?