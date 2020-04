Les Cadillac CT4-V et CT5-V Blackwing s’annoncent hyper rapides

Cadillac a annoncé aujourd’hui que les versions de performance ultimes de ses nouvelles berlines CT4 et CT5 porteront le célèbre nom « Blackwing ».

Conçues autant pour la route que pour la piste, elles seront plus redoutables que les CT4-V (320 chevaux) et CT5-V (355 chevaux) déjà introduites et procureront des sensations de conduite encore plus poussées.

« Le nom Blackwing incarne le summum de la performance, de l’ingénierie et de la technologie chez Cadillac, ajoute l’ingénieur en chef de la marque, Brandon Vivian. Les nouvelles CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing vont élever à un tout autre niveau l’expérience de conduite axée sur la performance qui fait la réputation de Cadillac. »

Photo: Cadillac

Malheureusement, on ne sait pas encore à quel moment ces deux modèles à production limitée arriveront sur le marché.

Cadillac ne donne pas beaucoup de détails techniques non plus, se contentant pour l’instant de mentionner que les moteurs, les châssis et les systèmes de contrôle auront des spécifications et des réglages uniques.

Ce qui est certain, par contre, c’est qu’une boîte manuelle sera disponible – une excellente nouvelle pour les amateurs de performance qui déplorent toutes ces voitures sportives maintenant offertes avec une boîte automatique seulement.

Photo: Cadillac

Et voici une autre information qui fait plaisir à entendre : lors des essais effectués sur la piste du Virginia International Raceway plus tôt cette année, des prototypes des Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing ont complété des tours en quelques secondes de moins que les anciennes ATS-V (464 chevaux) et CTS-V (640 chevaux).

La compagnie promet d’en dire plus dans les mois à venir, alors c’est à suivre!

