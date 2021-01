Pourquoi la Cadillac CT5-V est-elle moins chère que l’ancienne CTS-V?

J’ai toujours été intéressé par la Cadillac CTS-V, surtout dans sa version familiale, mais je n’avais pas les moyens financiers de me la procurer. J’ai vu sur votre site que Cadillac l’avait remplacée par la CT5-V, qui elle, est beaucoup moins cher. Or, comment expliquer une si grande différence de prix?

Bonjour Alexandre,

Il est vrai qu’à plus de 90 000 $, la Cadillac CTS-V ne convenait pas à toutes les bourses. En revanche, force est d’admettre que son moteur V8 suralimenté de 6,2 L était plus qu’épatant!

Avec sa CT5-V, Cadillac vise un marché différent et sans doute moins niché. En effet, ce nouveau modàles est offert à partir de 49 898 $. Il est important aussi de noter que sur le plan de la motorisation, la stratégie est également bien différente. Sous le capot, on retrouve un V6 biturbo de 3,0 L qui développe 360 chevaux et 405 livres-pied. On retrouve donc un véhicule plus abordable que la CTS-V, mais aussi nettement moins performant.

Sachez également que suite à notre essai de la Cadillac CT5, nous n’avons pas le choix d’admettre qu’elle est une berline absolument sérieuse et qu’elle gagne définitivement à être connue. Si vous avez quelconque préjugé envers la marque Cadillac

En revanche, si vous êtes en quête de performance pure et dure, Cadillac nous réserve une édition Blackwing de la CT5. Cette nouvelle version devrait débarquer sur le marché l’été prochain en tant qu’année-modèle 2022. Qui plus est, à une époque au cours de laquelle la transmission manuelle tend à disparaître, le constructeur américain a annoncé qu’il comptait en offrir une qui allait être étagée sur six rapports. Une boîte automatique à dix rapports sera, bien sûr, également livrable. Pour le moment, on n’a aucune idée du prix ni même de la puissance.

Une édition Blackwing de la CT4, petite sœur de la CT5, figure également dans les plans de cette bannière de General Motors.

