BMW M3 et M4 2021 : un design osé et plus de 500 chevaux!

BMW a présenté officiellement ses nouvelles BMW M3 et M4. Si vous n’êtes pas familier avec les appellations du constructeur allemand, rappelons que la M3 est la berline, tandis que la M4 est le modèle coupé.

Ce qui frappe au premier regard, c’est que BMW a complètement remodelé la partie avant des modèles M, en y ajoutant ces deux grosses narines, inaugurées sur la Série 4 et qui sont loin de faire l’unanimité. Le manufacturier bavarois semble déterminé à généraliser ce style très particulier.

Les deux autos sont plus classiques à l’arrière, où l'on reconnaît la filiation avec les modèles précédents. Plus longues, plus larges et plus hautes que leurs devancières, les nouvelles M3 et M4 ont été agrandies de tous les côtés.

Photo: BMW

La monte pneumatique a aussi été revue. À l’avant, les jantes de 19 pouces accueillent des pneus de 275/35, tandis que des pneus de 20 pouces se trouvent à l’arrière (285/30).

À l’intérieur, le design a également été repensé. Les sièges baquets en carbone sont entièrement nouveaux. Face au conducteur, on retrouve un écran de 12,3 pouces, associé à un second moniteur de 12,25 pouces au centre du tableau de bord.

Et si vous optez pour le système M Driver Professional optionnel, vous pourrez analyser vos performances sur la piste, la voiture enregistrant de nombreux paramètres pendant la conduite sur circuit. Temps au tour, évolution des chronos, et même la longueur et l’angle du drift si vous souhaitez vous adonner à cette activité! Le tout peut ensuite être téléchargé sur un iPhone pour consulter le tout à tête reposée une fois la journée terminée.

Photo: BMW

Plus de 500 chevaux!

Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres en ligne turbocompressé profondément revu selon BMW. Allègement de certaines pièces internes, vilebrequin forgé, impression 3D pour certaines parties du haut moteur, le moteur gagne en puissance et en couple. Il développe dorénavant 473 chevaux et 406 lb-pi de couple. De son côté, la version Compétition dépasse la barre des 500 chevaux avec 503 équidés et un couple de 479 lb-pi.

Les performances annoncés sont impressionnantes pour une berline compacte, même sportive. Les M3 et M4 « normales » sont capables de passer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. Les modèles Compétition font encore mieux avec un temps canon de 3,9 secondes. Avec l’ensemble M Driver, la vitesse maximale s’élève à 290 km/h.

Le circuit de refroidissement a aussi été optimisé pour supporter les contraintes de la conduite sur circuit, et un échappement à réglage électrique permet de faire varier la sonorité du moteur selon votre humeur.

Photo: BMW

Excellente nouvelle pour les amateurs de conduite sportive, la transmission manuelle est conservée! Un choix technique réjouissant à l’heure où la majorité des constructeurs abandonnent la conduite à trois pédales. BMW a également prévu un système qui donne un coup de gaz à chaque rétrogradage à votre place (le fameux « Rev Match »). Vous pouvez aussi le déconnecter si vous préférez exécuter le talon-pointe vous-même.

Ceux qui souhaitent opter pour une boîte automatique peuvent évidemment le faire, les M3 et M4 pouvant aussi être livrées avec une transmission à 8 rapports.

Pour dompter toute cette puissance, l’auto peut compter sur une suspension adaptative avec des amortisseurs à commande électronique, ainsi qu’un système de freinage à deux réglages différents, un système déjà disponible à bord des X5 M et X6 M.

Photo: BMW

Un rouage intégral bientôt disponible!

Comme BMW l’a déjà fait avec la M5, les nouvelles M3 Compétition et M4 Compétition pourront bientôt recevoir une traction intégrale. La voiture conservera son rouage à propulsion la majorité du temps, la traction des roues avant n’intervenant que lorsque le train arrière manque d’adhérence. L’électronique embarquée se charge de cette transition, tandis que la répartition du couple entre les trains avant et arrière s’opère via un embrayage multidisque.

Certains puristes vont sans doute crier au sacrilège, mais que ces derniers se rassurent, il est possible de déconnecter totalement le système, comme à bord de la BMW M5.

Le lancement des M3 et M4 2021 est prévu en mars 2021 au Canada. Pour les modèles xDrive à quatre roues motrices, il faudra attendre l’été pour pouvoir en profiter.

