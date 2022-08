Cadillac CT4-V 2022 : conquérir la piste et la route

La Cadillac CT4-V s’inscrit comme un modèle capable d’aller sur la piste, tout en étant civilisé sur la route. Plus sportive que la mouture de base CT4 et moins radicale que la CT4-V Blackwing, cette voiture offre un excellent compromis entre les deux versions.

Bien qu’elle soit catégorisée comme une sous-compacte aux côtés de l’Audi A3, la BMW Série 2 Gran Coupé, la Mercedes-Benz CLA et l’Acura Integra, ses dimensions se rapprochent dangereusement de celles des berlines compactes.

La gamme de la CT4 débute à 37 598 $ et se termine à 68 858 $ (PDSF). Notre modèle à l’essai, une CT4-V à rouage intégral, coûtait 48 373 $ (PDSF) et comportait de nombreuses options pour un total de 12 280 $.

En voici quelques-unes : le groupe Onyx ajoute des jantes de 19 pouces en alliage au fini noir lustré et des carénages de rétroviseur noirs (4 610 $), le groupe Technologie ajoute l’affichage tête-haute et l’instrumentation numérique de 12 pouces (1 555 $) ainsi que la peinture Orange brasier métallique (900 $) et des sièges en cuir avec empiècements à miniperforations (2 420 $).

Avec cet équipement, la facture a grimpé à 62 378 $ (incluant les frais de transport et préparation).

Photo: Dominic Boucher

Plaisir de conduire au rendez-vous

Cadillac a décidé de placer le moteur L3B sous le capot de la CT4. C’est un choix qui nous laisse un peu perplexes, puisque le moulin a été fabriqué pour alimenter des camionnettes comme le Chevrolet Silverado et bientôt le Colorado 2023.

Nous nous sommes réjouis de ses performances grâce à sa cavalerie de 325 chevaux à 5 500 tr/min. Conçu pour avoir un maximum de couple à bas régime, il produit 380 lb-pi sur une plage qui s’étend de 2 000 à 4 000 tr/min.

Jumelée au rouage intégral (optionnel) et à une transmission à dix rapports, la berline catapulte ses occupants de 0 à 100 km/h en environ 5 secondes. Les changements de vitesse sont rapides, même avec les palettes au volant. Pour stopper le tout, la CT4 est dotée de freins de performance Brembo avec étriers à quatre pistons à l'avant. La vitesse de pointe atteint 251 km/h.

Photo: Dominic Boucher

Mais quelques éléments de ce groupe motopropulseur nous irritent. Premièrement, la zone rouge du régime moteur débute à 6 100 tr/min, empêchant le pilote de profiter d'une grande plage de puissance. Deuxièmement, la voiture passe son temps à changer de vitesse, de sorte que la sensation d’accélération se dissipe un brin trop rapidement.

Tenue de route exceptionnelle

Il est possible de modifier la conduite grâce aux nombreux modes : Neige/glace, Piste, Sport, Confort (tour) et personnalisé (My Mode). Chacun modifie la réponse de la direction, du freinage et du moteur.

Pour l’expérience ultime, vous n’avez qu’à appuyer sur le mode V situé sur le volant et vous verrez la bête se réveiller : la direction se raffermit , les changements de rapport sont plus agressifs, la sonorité de l’échappement devient plus forte et le freinage plus sensible. Oh, et vous avez aussi accès à la fonction du départ canon!

Photo: Dominic Boucher

Pour joindre l’utile à l’agréable, nous nous sommes permis de changer la configuration du tableau de bord de 12 pouces pour nous donner un maximum d’informations. De la pression des pneus au temps d’accélération et quart de mille… tout y est!

Sur la route, la CT4-V se comporte comme une petite voiture de course. Elle est nerveuse, la direction est précise et la tenue de route est impressionnante, même avec ses pneus toutes saisons à affaissement limité Continental ProContact RX SSR de 19 pouces.

Les sièges offrent un excellent confort grâce aux multiples réglages. Notre version incorporait des sièges avec fonction de massage. En revanche, les sièges ventilés pourraient être plus efficaces et la visibilité arrière est nulle.

Sur le plan pratique, les places arrière sont étriquées, réduisant le confort pour les passagers. Le coffre, quant à lui, possède une faible ouverture et un seuil plutôt élevé. Son volume est de 303 litres.

Au terme de notre essai, nous avons obtenu une cote de consommation de 9,8 L/100 km.

Photo: Dominic Boucher

Beaucoup de techno

D’abord, parlons du système multimédia qui est un modèle d’ergonomie. Facile d’utilisation, son interface mesure 8 pouces et affiche une belle résolution. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont livrés de série. La fonction Alexa d’Amazon et la connectivité par Wi-Fi figurent aussi au menu.

Nous exprimons toutefois une déception en ce qui concerne le système audio Bose. Même avec 15 haut-parleurs, il ne réussit pas à émettre un son de qualité. Cadillac aurait dû installer le système Bose Premium Series.

Photo: Dominic Boucher

Par ailleurs, la voiture comprend diverses technologies de sécurité et d’assistance à la conduite. Nous avons apprécié le rendement du système de notification de collision, le système de détection des piétons ainsi que le système de suivi de voie.

Bref, la Cadillac CT4-V est une berline sportive qui procure beaucoup de plaisir au volant grâce à ses performances et sa maniabilité. De plus, son équilibre lui permet une grande polyvalence entre la route et la piste. Par conséquent, il s’agit d’un choix purement passionnel pour le consommateur, et nous comprenons pourquoi!

